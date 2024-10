Tom Holland regresa para una cuarta película de ‘Spider-Man’, prevista para julio de 2026

La cuarta entrega de ‘Spider-Man’, que todavía no tiene título, tendrá un nuevo director: Destin Daniel Cretton, quien debutará en la saga tras las tres primeras películas dirigidas por Jon Watts.

Holland ha interpretado a Peter Parker en los tres filmes dirigidos por Watts: ‘Spider-Man: Homecoming’ (‘Spider-Man: de regreso a casa’, 2017), ‘Spider-Man: Far From Home’ (‘Spider-Man: lejos de casa’, 2019) y ‘Spider-Man: No Way Home’ (‘Spider-Man: sin camino a casa’, 2021).

Las tres anteriores cintas también han estado protagonizadas por la aclamada actriz estadounidense Zendaya (‘Dune’, ‘Euphoria’), aunque su participación en el proyecto, que comenzará a filmarse el año que viene, todavía no ha sido confirmada.

La última de ‘Spider-Man’ generó unos ingresos de casi 2.000 millones de dólares en taquilla mundial, a pesar de los desafíos de la pandemia del coronavirus, según los datos del portal Box Office Mojo.

Una semana antes del lanzamiento de ‘Spider-Man 4’, Holland estrenará una película junto al director Christopher Nolan, un proyecto que se mantiene todavía en secreto.