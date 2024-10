‘Rey a rey’, el homenaje de Alejandro Fernández a su padre que no pudo hacerle en vida

Ciudad de México, (EFE).- El cantante mexicano Alejandro Fernández presenta este viernes ‘Rey a rey’, una gira que se atisba como histórica y que había planeado en vida junto con su difunto padre, Vicente, pero que ve la luz ahora, casi tres años después de su muerte, según cuenta en una entrevista con EFE.

Se trata de un proyecto en el que interpretará los grandes éxitos de Vicente Fernández con dos conciertos en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, cuyas 90.000 plazas serán ocupadas por los seguidores de padre e hijo.

«Todo salió hace como seis años o cinco años en donde en vida, yo estaba platicando con mi papá. Yo quería que él fuera el productor: ´Quiero hacer un disco tuyo pero que tú seas el productor y cantar tus canciones», le dije», recuerda Alejandro.

Desgraciadamente, el fallecimiento de su padre, uno de los grandes ídolos musicales de México, en diciembre de 2021 truncó los planes.

«Al final ya no nos dio el tiempo, nos comió el tiempo, se fue mi papá de este plano y no lo pudimos terminar y de ahí, empecé a platicar con mi compañía disquera, le empezamos a dar forma. Y los tiempos de Dios siempre son perfectos y yo creo que no pudo caer mejor momento para hacer este gran homenaje para mi padre», explica el cantante emocionado.

Infancia con un padre idolatrado

Alejandro Fernández, de 53 años, señala a EFE que no pretende imitar a su padre, es un reconocimiento a la figura de su progenitor en el que pretende imponer su sello propio.

«Voy a tratar de cantar las canciones lo más digno que se pueda, pero no estoy tratando de mejorar las canciones de mi padre, sino más bien renovarlas y como es un tesoro, una herencia que nos está dejando mi padre, las quiero hacer también mías», cuenta el nacido en Guadalajara.

Uno de los grandes objetivos de Fernández con esta gira es que las nuevas generaciones conozcan a su padre, «refrescar» el repertorio y así perpetuar su legado.

«Va a ser un espectáculo maravilloso, único, salimos en mayo ya en gira en Estados Unidos tenemos treinta fechas vendidas, vamos a hacer obviamente en México centro, Sudamérica y España y bueno, yo creo que va a quedar material para hacer un segundo volumen», agrega.

A la hora de elegir las canciones que interpretará en la gira, Alejandro dice haber seguido un criterio claro.

«Parte de las que escribimos mi papá y yo cuando estábamos empezando, esa fue como la primera sesión y después también ya en las plataformas nos dimos tiempo para empezar a buscar cuáles eran las canciones más bajadas y más escuchadas», detalla Fernández sobre el proceso.

Alejandro no siempre tuvo clara su dedicación al mundo de la música, fue el único de sus hermanos en realizar una carrera universitaria, y hasta pasados los veinte años no se decidió.

«Mi padre me fue metiendo a la carrera, fue él que me iba llevando a algunas presentaciones, algunos programas de televisión. Hubo unos programas muy importantes como los de Verónica Castro que yo ya tenía 18 años y ya era un ‘potrillo’ hecho y derecho, me invitó a cantar un par de canciones y ahí fue cuando pues se destapó todo», rememora el artista.

Alejandro admite no haber sido consciente de la grandeza de su padre hasta los quince años, cuando este ya le animaba a probar con la música al ver el talento de su hijo, que no obstante se mantenía centrado en sus estudios.

«Mi papá me invitó a cantar una canción con él que se llama ‘Amor de los dos’ y el disco se vendió súper bien y la canción se colocó en los primeros lugares de popularidad mientras yo seguía estudiando. Entonces mi papá me decía; ¿No te interesa la música?», recuerda Alejandro.