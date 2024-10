Lin-Manuel Miranda dice que no quiere volver a los días en los que Trump era presidente

Nueva York, (EFE).- El dramaturgo de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda compara las palabras del comediante Tony Hinchcliffe, que llamó ayer a Puerto Rico «una isla flotante de basura» en un mitin del expresidente Donald Trump, con los años de presidencia del republicano, en los que también él trató a Puerto Rico «como a basura».

«(Hinchcliffe) nos comparó con basura, y yo me acuerdo cuando Trump era presidente y nos trató como a basura durante esos días oscuros después del huracán María. No quiero volver a esos días», asevera en una entrevista con EFE el artista, que ha manifestado su apoyo a la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris.

Lin-Manuel Miranda, conocido por musicales y películas como ‘Hamilton’ o ‘Tick tick…boom’, dice acordarse muy bien de los cuatro años en los que Donald Trump fue presidente de Estados Unidos (2017-2021) y reitera que no quiere regresar «allá».

Y, como si se dirigiera a un votante republicano, señala: «Si tú estás bien con Trump, con esa falta de respeto y ese racismo que él ha mostrado en su actuación como presidente, vota lo que vayas a votar. Pero espero que haya más como nosotros (demócratas) que como tú».

Puerto Rico en la música del artista

Miranda lleva sus raíces puertorriqueñas por bandera, y en sus proyectos -en los que normalmente habla de Nueva York- está muy presente ese «sabor latino» que recorre las calles de esta gran metrópoli, marcada por la diversidad de culturas.

«Lo que me gusta de Nueva York es que hay muchas versiones de la ciudad. En mi primer show, ‘In the Heights’, traté de capturar toda la música que hay en el Alto Manhattan: el merengue, la salsa, la bachata…», explica.

Ahora, el artista ha vuelto a explorar ese sonido latino en su álbum ‘Warriors’, que narra la historia de una pandilla falsamente acusada de asesinato en la Gran Manzana y que cuenta con la participación de cantantes como Marc Anthony o Luis Figueroa.

Sus mayores influencias musicales para este proyecto, dice, han sido los artistas de la Fania All Stars, Willie Colón y Rubén Blades, que representan el «sonido de la música latina» con la que creció y que intentó capturar en este disco de la mano de la orquesta de Marc Anthony.

El dramaturgo añade que aunque tanto a Eisa Davis -con quien ha ideado este proyecto- como a él les encantaría llevar este álbum a los escenarios de Broadway, ya se sienten más que satisfechos con haber reinterpretado la película y el libro ‘The Warriors’ en un trabajo de 26 canciones.

Sus próximos proyectos: ‘Mufasa’ y una nueva obra de Broadway

Lin-Manuel Miranda tiene la vista puesta en el estreno de ‘Mufasa’, la nueva película del universo de ‘El Rey León’ que se estrenará en Estados Unidos el próximo 20 de diciembre y que cuenta con canciones escritas por él.

«Cuando pensamos en Mufasa pensamos en la leyenda de James Earl Jones (fallecido el pasado septiembre), tan increíble, pero ese no es el personaje que encontramos en esta película», explica, pues el filme se centra en los orígenes del futuro Rey León y en su relación con su hermano Scar.

«Yo tengo dos hijos que son hermanitos y mejores amigos. Escribir canciones así fue muy divertido, porque tenía al público perfecto para enseñarlas», indica entre risas.

Además, desde el 14 de enero hasta el 16 de febrero, Miranda formará parte de ‘All In: Comedy About Love’, una obra que se estrenará en Broadway y que está basada en las historias cortas del humorista ‘Simon Rich’, publicadas en la revista New Yorker.