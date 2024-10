Estados Unidos y Corea del Norte, primeros semifinalistas del Mundial Sub-17

Santiago- Estados Unidos sorprendió a Nigeria y Corea del Norte venció a Polonia y se convirtieron en los dos primeros equipos en avanzar a las semifinales del Estados Unidos sub-17, en partidos que se jugaron este sábado en Santiago (República dominicana).

La segunda fecha de los cuartos de final la disputarán este domingo en Santo Domingo, España frente a Ecuador y Japón ante Inglaterra.

Mientras que el próximo miércoles Estados Unidos y Corea del Norte se medirán por el pase a la final del torneo.

En el primer choque de este sábado, Estados Unidos acabó con el sueño de Nigeria al ganarle por 0-2, un rival que no había cedido hasta hoy ni un solo punto.

Las estadounidenses abrieron el marcador gracias a un penalti que materializó Kennedy Fuller y aumentaron la diferencia, ya en el segundo tiempo, con un gol de Kimmi Ascanio.

Era un partido que había generado grandes expectativas, pues iba a permitir ver cómo se enfrentaban jugadoras como la estadounidense Melanie Bárcenas, una de las grandes promesas del fútbol femenino, o la nigeriana Shakirat Moshood, que había destacado en la fase de grupos.

Corea del Norte sin sobresaltos

El partido de las norcoreanas contra Polonia no tuvo sobresaltos para las asiáticas que se impusieron por 1-0 con un gol de Choe Rim Jong.

Las polacas quisieron sorprender con un juego ágil de entrada, pero las dos veces campeonas de esta categoría se encargaron de poner las cosas en su lugar.

Corea del Norte juega bien y juega duro. Lo hace encima de su rival y esta vez no fue la excepción.

Al minuto 18, la lateral izquierdo Jon Il Jong se despegó y fue a lo profundo para enviar un pase que pasó por el frente de la portera polaca Julia Wozniak y fue a parar al pie izquierdo de Choe Rim Jong, que no perdió tiempo para abrir la pizarra.

Las polacas tuvieron algunas oportunidades, pero no pudieron ejecutar principalmente por la defensa rival y sus propias indecisiones.