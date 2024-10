Casa de Campo Celebra su 50 aniversario con «Voces de Nuestra Generación» en Altos de Chavón

Destacados artistas protagonizaron memorables conciertos en Altos de Chavón

Altos de Chavón, La Romana – La mágica atmósfera de Altos de Chavón se iluminó durante dos noches memorables con el evento «Voces de Nuestra Generación», un homenaje musical que marcó el 50 aniversario de Casa de Campo Resort & Villas.

Este icónico concierto reunió a una impresionante alineación de artistas, convirtiéndose en un tributo a la música que ha acompañado a varias generaciones.

La celebración comenzó el jueves con una serie de actividades previas, pero el verdadero despliegue de talento se vivió desde el viernes hasta el sábado en el renombrado Anfiteatro de Altos de Chavón. A pesar de una asistencia algo reducida, el ambiente estuvo lleno de entusiasmo y camaradería, tanto entre los locales como entre los turistas.

Un line-Up estelar

La primera noche fue una explosión de talento, encabezada por Robin Wilson, Robin Zander, Pedro Capó y Richard Marx. Cada uno de estos artistas, con su estilo único, ofreció un espectáculo que resonó con la audiencia, dejando huella en la memoria colectiva del evento.

El sábado, la energía continuó con la banda Crashers abriendo el espectáculo nuevamente, preparando el terreno para un grupo de artistas de renombre. El legendario John Elefante cautivó al público con éxitos clásicos como «Point of No Return» y «Dust in the Wind», mostrando por qué sigue siendo una figura icónica en la música rock.

El momento culminante de la noche llegó con la presencia de Jon Secada, quien recibió una cálida ovación al subir al escenario. Con su carisma y su repertorio en inglés y español, conectó profundamente con el público, interpretando temas como «Angel» y «Just Another Day». Su agradecimiento a Casa de Campo por sus 50 años fue un gesto que resonó en los corazones de los asistentes.

Aplausos y complicidad

Jon Secada no fue el único que se ganó los aplausos. La reconocida Taylor Dayne subió al escenario para deslumbrar a la audiencia con sus éxitos, como «Tell It to My Heart». La complicidad que generó con el público fue palpable, dejando a todos con ganas de más.

El cierre de la noche estuvo a cargo de Llane, quien fusionó su repertorio urbano con la esencia romántica de Piso 21. Sus temas «Cuenta Conmigo» y «Como Antes» fueron el broche perfecto para una velada llena de diversidad musical que celebró tanto el rock como otros géneros.

Un legado musical

«Voces de Nuestra Generación» no solo conmemoró el medio siglo de Casa de Campo, sino que también destacó el poder de la música para unir a las personas. Con cada actuación, los artistas brindaron un espectáculo inolvidable, reafirmando que la música sigue siendo un vehículo esencial para compartir emociones y experiencias.

La celebración se despide, pero el eco de las voces y la magia de la música perdurarán, dejando una huella imborrable en el corazón de todos los que formaron parte de esta conmemoración histórica.