La cantante Cardi B cancela un concierto al ser hospitalizada por una emergencia médica

Los Ángeles (EE.UU.), EFE).- La cantante y actriz Cardi B ha tenido que cancelar una actuación en el One MusicFest de Atlanta, en Georgia, prevista para el próximo sábado, debido a una emergencia médica que la ha llevado a ser ingresada en un hospital.

Según informó la propia cantante en su cuenta de Instagram, el problema médico se ha producido casi dos meses después de dar a luz a su tercer hijo, fruto de su relación con el que ya es su exmarido, el rapero Offset.

«Estoy muy triste al compartir esta noticia», escribió Cardi B en un mensaje compartido en la red social, «pero he estado en el hospital recuperándome de una emergencia médica los últimos días y no podré actuar en el ONE MusicFest» de Atlanta.

La cantante, de 32 años, no reveló los detalles de su estado de salud y se limitó a añadir que tenía roto el corazón por no ver «a mis fans este fin de semana y realmente desearía poder estar allí».

«Gracias por comprender y pronto volveré mejor y más fuerte. No se preocupen. Los quiero a todos», dijo la cantante neoyorquina.

Mientras, los responsables del festival se hacían eco del mensaje de la artista y le deseaban una pronta recuperación.

«Desafortunadamente @iamcardib ha anunciado que ya no está disponible para unirse a nosotros este año debido a problemas de salud. ¡Vamos a mantenerla en nuestras oraciones para que se recupere completamente! Estamos trabajando duro para encontrar un reemplazo en esta fecha tardía. Pronto habrá más», escribieron los responsables del evento en su cuenta de Instagram.

Cardi B dio a luz a su tercer hijo en septiembre, solo un mes después de haber solicitado el divorcio del miembro de Migos tras siete años de matrimonio.