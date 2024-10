Ford Coppola recibe en Morelia la medalla de la Universidad Nacional Autónoma de México

Morelia (México), (EFE).- El legendario director de cine estadounidense Francis Ford Coppola recibió este martes la Medalla de la Filmoteca de la UNAM, uno de los reconocimientos más importantes que se entregan en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el más relevante de México, fue ahí donde recordó que “el arte sin riesgo es como hacer bebes sin tener sexo”.

“Todos sabemos cuáles son las reglas de la industria cinematográfica en el presente (…) quieren hacer un tipo de película a la que seas adicto de ver, quieren hacer un largometraje como una Coca-Cola y el arte no es eso. El arte es trabajo duro y tomar riesgos, hacer arte sin tomar riesgos es como hacer bebes sin tener sexo”, afirmó el condecorado, que presenta este martes su último filme ‘Megalópolis’ en el marco del FICM.

El reconocimiento le fue otorgado por el director general de actividades cinematográficas de la UNAM, Hugo Villa, quien en forma de medalla de plata le entregó al creador de la mítica cinta ‘El padrino’ (1972) parte de la historia del cine mexicano.

“Estoy sosteniendo la herencia de la historia de México en mis manos y estoy muy agradecido”, sostuvo tras recordar conmocionado que la medalla se elabora con la plata que se recupera de material en el laboratorio fílmico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el último que queda en América Latina.

Elegir a Trump es como votar por el Brexit

A sus 85 años, Coppola, ganador de cinco premios Oscar, ha visto la muerte y el renacimiento del séptimo arte, ante ello augura que en este siglo hay “dos grandes instituciones humanas que están muriendo».

“Son el periodismo y el sistema de estudios (cinematográficos), el periodismo es hermoso y muy valioso pero para sobrevivir está tomando nombres como ‘clickbait’ y es una tragedia, pero creo que el periodismo va a morir y renacer en una nueva forma que aún no conocemos, así como pasó con los estudios de Hollywood, se están muriendo”, apuntó el multipremiado que también recibirá el Premio a la Excelencia Artística en el marco del FICM.

Ante la decadencia de la industria del cine, Coppola reveló que “todo lo que se está haciendo ahora es lo necesario para pagar las deudas”.

“Yo fui creado por el sistema de Hollywood, no existiría sin él, pero no me quieren más porque no pienso que el beneficio económico es el principal punto del cine”, agregó el director de ‘Apocalypse Now’ (1979).

Tras crear una epopeya futurista ambientada en Estados Unidos como ‘Megalópolis’, en la que hay una disputa por transformar la ciudad en una utopía idealista basada en el progresismo o una urbe en la que priman los intereses particulares con tintes populistas, el propio director tiene sus opiniones respecto a las próximas elecciones en EE.UU.

“En términos sobre (Donald) Trump y Kamala (Harris), las personas que vayan a votar por Trump son las mismas personas que en Inglaterra votaron por el Brexit, ellos ahora desean no haberlo hecho, porque el Brexit fue como dispararse en la cabeza”, asintió.

En el marco de la edición número 22 del FICM, Francis Ford Coppola será dos veces premiado para posteriormente estrenar con una alfombra roja su más reciente película ‘Megalópolis’ en México.