Griezmann, Sortloth y Julián para la reacción europea

Madrid/París, (EFE).- Entre sus vaivenes y sus batacazos fuera de casa en la Liga de Campeones, con el 4-0 en Lisboa como último ejemplo, el estadio Metropolitano es el contrapeso del Atlético de Madrid, subido en una secuencia de seis victorias y once partidos sin perder como local en el torneo europeo, justo antes de recibir al Lille, al que se enfrenta con Antoine Griezmann, Alexander Sortloth y Julián Alvarez en el frente de ataque.

Los tres apuntan al once titular de este miércoles, por segunda vez reunidos en la alineación inicial del técnico argentino, con Samuel Lino como alternativa, con el tramo final del último duelo contra el Leganés como ejemplo y con el despertar goleador del delantero noruego, autor de dos tantos para romper una racha de diez encuentros sin gol con el Atlético.

Conor Gallagher y Rodrigo de Paul también volverán al once, incrustados en el medio campo al lado de Koke Resurrección, con Axel Witsel y José María Giménez como centrales, dentro del sistema híbrido que suele emplear Simeone últimamente, en principio con cuatro atrás este miércoles. Nahuel Molina y Javi Galán previsiblemente formarán en los carriles derecho e izquierdo, con Giuliano Simeone y Reinildo Mandava como alternativas.

Es el once probable de Simeone para dar un paso adelante en la Liga de Campeones.

Mientras como visitante ha quedado en evidencia contra el Benfica (4-0), el Dortmund (4-2), el Celtic (2-2), el Oporto (2-1), el Brujas (2-0) o el Bayer Leverkusen (2-0), entre sus salidas más recientes en esta competición, en casa ha sido un equipo reluciente, vencedor de forma sucesiva hasta la actualidad frente al Feyenoord (3-2), el Celtic (6-0), el Lazio (2-0), el Inter (2-1), el Dortmund (2-1) y el Leipzig (2-1), su mejor partido además del curso.

Son siete victorias en sus últimas nueve citas europeas al calor de su público en el Metropolitano, que reabrirá su fondo sur bajo tras el cumplimiento de la sanción por los incidentes en el derbi ante el Real Madrid en la remontada de este domingo al Leganés. Pero su fortaleza va más allá de este curso y de esta competición: sólo ha perdido tres de sus últimos 45 duelos en su territorio, de los que ganó 37.

Una demostración… ¿Y una garantía? Eso lo determinará el juego de este miércoles, advertido como está el Atlético por sus últimos compromisos en casa. Allí se adelantó el Real Madrid, al que luego igualó en los instantes finales; el Leipzig, al que levantó un 0-1 en contra, y este mismo domingo el Leganés, al que doblegó en el tramo final (3-1). Jugó al filo de la caída en todos.

No puede permitírselo el Atlético en la Liga de Campeones. Vigésimo tercero en la actualidad, con un triunfo en casa y una derrota fuera, su entrenador, Diego Simeone, fijó las cifras necesarias para ocupar uno de los ocho primeros puestos de la clasificación e ir directos a los octavos de final en 20 de los 24 puntos.

De los seis por los que ha competido hasta ahora, el Atlético ha logrado tres, pero ya ha perdido otro tres. Su tope posible ya es 21. Debe vencer todo lo que le queda para resolver con éxito el desafío matemático que propuso su técnico: Lille, París Saint Germain, Sparta Praga, Slovan Brastislava, Bayer Leverkusen y Salzburgo, por ese orden hasta enero.

A la vez, las bajas merman al Atlético. No están disponibles cinco hombres. Ni Robin Le Normand, ni Clement Lenglet, ni César Azpilicueta en su defensa, ni Marcos Llorente en su carril derecho, ni Pablo Barrios en el centro del campo, con toda la importancia que tienen en el esquema de Simeone. De estar aptos, al menos cuatro de ellos formarían probablemente en el once titular del técnico ante el Lille. No están. Y no hay excusas.

Lo aguarda el Lille, que, tras la gesta lograda contra el Real Madrid, viaja a la capital de España con la moral alta, la confianza robustecida, pero el sentimiento de que solo la humildad puede permitirles repetir su hazaña.

Su entrenador, Bruno Genesio, cuenta con un gran número de ausencias, a las que se ha sumado a última hora el defensa neerlandés Mitchel Bakker, que tuvo que abandonar el terreno de juego el pasado sábado contra el Mónaco a la media hora y que sufre una lesión abdominal.

Su nombre se suma a los de Haraldsson, Ismaily, Ethan Mbappé, Thiago Santos, Bentaleb y Samuel Umtiti, que lastran sus opciones de sacar un once de confianza contra los ‘colchoneros’.

En el apartado de las buenas noticias, el técnico francés podrá contar con su capitán, Benjamin André, suspendido frente al Mónaco, y con el prometedor inglés Angel Gomes, ausente por sanción contra el Real Madrid tras haber sido expulsado en el primer partido en Lisboa, por lo que tendrá ganas de demostrar la valía que se le supone en un cartel de gala en el Metropolitano.

De sus botas puede salir el mayor peligro del Lille junto a su goleador acreditado, el canadiense Jonathan David, autor ya de ocho goles esta campaña, incluido el que les dio el triunfo ante la escuadra de Carlo Ancelotti hace tres semanas.

Cuarto de la liga a seis puntos de los líderes, PSG y Mónaco, el empate que arrancaron este fin de semana del Luis II demuestra la solvencia de un equipo que encadena cinco partidos sin conocer la derrota y que acostumbra a elevar el nivel cuando se trata de duelos de más prestigio.

Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Witsel, Giménez, Galán o Reinildo; De Paul, Koke, Gallagher; Griezmann, Julián Alvarez; Sortloth.

Lille: Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson; André, Bouaddi o Mukau; Zhegrova, Angel Gomes, Cabella; David.

Árbitro: Marco Guida (Italia).

Estadio: Riyadh Air Metropolitano.