CEGID lanza servicios de nutrición y diabetología para la atención integral del adulto mayor

Una nueva alternativa para cuidar la salud en la tercera edad.

Santo Domingo. Con el objetivo de aportar a la salud integral del adulto mayor en la República Dominicana, el Centro Gerontológico Dominicano (CEGID) expande sus puertas y lanza sus servicios de nutrición y diabetología, orientados a la población envejeciente bajo un enfoque multidisciplinario y personalizado.

Las novedades fueron compartidas durante un acto entre especialistas, pacientes y relacionados del centro de salud, donde se dieron a conocer los múltiples servicios que abordarán y las capacitaciones futuras para cuidadores que permitirán un correcto acompañamiento del adulto mayor desde casa.

Las doctoras Angela y Cristina Diaz, representantes del Centro, destacaron que estudios revelan que aproximadamente 537 millones de adultos (20-79 años) viven con diabetes en el mundo, de los cuales el 90% padece Diabetes tipo 2 debido a múltiples factores, dentro de ellos el envejecimiento de la población, la disminución de los niveles de actividad física y el aumento de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, motivo que impulsa a crear espacios como estos servicios que permitan un correcto acompañamiento y soluciones para la preservación o mejora de la calidad de vida de estos pacientes.

“En el país hay muy pocos centros orientados al cuidado de la salud integral de las personas en edad madura, sin embargo resultan altamente necesarios pues el adulto mayor tiene requerimientos y particularidades propias de su edad. En el Centro Gerontológico Integral Dominicano, el paciente recibe una atención personalizada, centrada en él/ella con una mayor calidez y un enfoque en sus necesidades, mientras que en un hospital general la atención es universalizada”, explicó la doctora Angela Diaz, especialista en Investigación y Salud Pública.

Las galenos detallaron que, dentro de los programas de atención de estos servicios, las evaluaciones pasarán por un screening integral del paciente para identificar y solventar temas de desnutricion, malnutricion, sobrepeso y obesidad, enfermedades crónicas asociadas a la malnutrición, problemas digestivos asociados a la mala alimentación, hipertensión, diabetes, entre otras enfermedades vinculadas.

El encuentro culminó con una presentación de los próximos proyectos que prometen el desarrollo del centro especializado y la expansión de servicios para una mayor cobertura de sus pacientes.

Sobre el Centro Gerontológico Integral (CEGID)

CEGID es un centro médico especializado que cuenta con un equipo de salud multidisciplinar, centrado en la atención del adulto mayor. Su trabajo se enfoca en los aspectos más importantes relacionados con las personas de tercera edad como el envejecimiento activo y la valoración gerontológica integral, con el fin de ofrecer prevención, atención y un seguimiento que responda a la necesidad de los pacientes.

Dentro de sus servicios se encuentran consultas de: Geriatría, Gerontología, Medicina Familiar, Medicina interna, Cardiología, Neurología, Fisiatría, Terapia física, Salud Mental, Urología, Ortopedia, Cirugía vascular periférica, Oftalmología, Odontología, Terapia de Estimulación Cognitiva, Trabajo social, Visita domiciliaria y Telemedicina.

El Centro Gerontológico Integral Dominicano (CEGID) se encuentra ubicado en la calle Max Henríquez Ureña No. 69, Los Prados, Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominicana. Horario: lunes-viernes: 8: 00 AM – 5: 00 PM y sábados: 8: 00 AM – 12: 00 PM. Todos los profesionales atienden con cita previa.