Salud Pública: Boletín Epidemiológico muestra reducción en casos de dengue

Santo Domingo.- El ministro de Salud, Víctor Atallah, destacó que los indicadores de salud reflejan una reducción significativa en los casos de dengue, así como precisó que este resultado se debe a las acciones puntuales que ha ejecutado el Ministerio de Salud (MSP) conjuntamente con otras instituciones y, sobre todo, la integración de la comunidad en la prevención.

El titular de Salud, en un programa radial, manifestó que frente a las condiciones dadas en el presente año, temperaturas y precipitaciones entre otros factores, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) pronosticó anticipadamente el aumento de la incidencia del dengue y otras enfermedades. Por ello, la República Dominicana estableció oportunamente acciones preventivas que han impactado positivamente en la reducción del número de casos de dengue.

«Somos país libre en manejo de dengue y de enfermedades no transmisibles. Ya 17 ministerios de distintos países nos están contactando debido al control que muestra nuestro país ante estas enfermedades.Esto se debe al involucramiento de la comunidad en acciones de prevención. Si no participa la comunidad y los diferentes sectores, no tendrán efecto las acciones; esto es lo que hemos visto: la comunidad es parte de la solución», declaró Atallah.

El ministro aplaudió la integración de todos los actores en este problema de salud, al tiempo que instó a mantener la vigilancia, con eliminación de los criaderos de mosquitos en los hogares y diferentes entornos, a fin de disminuir la posibilidad de reproducción del mosquito aedes aegypti, vector responsable de la transmisión del dengue.

Boletín Epidemiológico Nacional

Para la presente semana epidemiológica número 40 (SE-40) no se confirmaron casos positivos de dengue. En comparación a los casos reportados a esta misma fecha el pasado año 2023, se habían notificado 110 casos positivos y dos defunciones, lo que refleja que persiste una importante tendencia a la baja.

Hasta esta SE-40-2024 se reporta una incidencia acumulada de 117.23 por cada 100,000 habitantes por casos, de los cuales el 1,165 fueron confirmados por prueba de laboratorio.

Sobre leptospirosis, de igual manera no se confirmaron casos y la incidencia acumulada es de 5.2 por cada 100,000 habitantes. Mientras que de malaria también hay cero casos confirmados y total reportado es de 827 casos positivos.

Muertes maternas e infantiles

En la semana epidemiológica 40, se notificaron 2 defunciones maternas, ambas de nacionalidad haitiana, ocurridas en Santiago y Santo Domingo. El total acumulado hasta esta semana epidemiológica asciende a 129 muertes maternas.

En cuanto a las muertes infantiles fueron reportadas 23 muertes, elevando el acumulado a 1,631. De estas defunciones, el 81 % (1,313) corresponde a fallecimientos ocurridos durante el período neonatal. En comparación al pasado año 2023, a la fecha se habían notificado 2,380 casos confirmados, lo que muestra una reducción en el número de defunciones.

El presente documento epidemiológico destaca la labor del Laboratorio Nacional de Referencia en Salud Pública Dr. Defilló (LNRSPDD), que desarrolla actividades esenciales para la salud pública a través de la vigilancia epidemiológica al proporcionar servicios de identificación, análisis, caracterización y monitoreo de patógenos que afectan a la población.

Durante los últimos años se ha logrado implementar mejoras significativas que impactan positivamente la calidad, tiempo y respuesta de los eventos de vigilancia epidemiológica. Se han logrado avances que han transformado la vigilancia epidemiológica significativamente.