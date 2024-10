Gabriela Wiener: «España debería pedir perdón a México, lo simbólico es importante»

Madrid, (EFE).- La escritora y periodista peruana Gabriela Wiener (Lima, 1975), que en su nueva novela ‘Atusparia’ apela a la memoria histórica latinoamericana y sus movimientos de resistencia popular, considera que España debería pedir perdón a México por la violencia de la colonización.

«España debería pedir perdón si un país con la historia y la relación que tiene con España como México se lo está pidiendo», dijo a EFE la escritora, que teme que la negativa a hacerlo indique que «hay cosas intactas en términos de visión imperialista».

«Lo simbólico es importante», advirtió. «Si ves a un rey o a un presidente que se resiste a pedir perdón, ¿cómo no se va a traducir eso en las calles, en que haya gente que se sienta superior racialmente o crea que los migrantes tienen que ser deportados?», planteó.

Tras el éxito de ‘Huaco retrato’ (2021), novela autobiográfica finalista del Booker Prize Internacional, Wiener diversifica su voz y sus registros en ‘Atusparia’, una historia inspirada en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, reprimidas con violencia entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 y que dejaron un saldo de 49 muertos y cientos de heridos, en su mayoría campesinos e indígenas.

Cubriendo esas movilizaciones, Wiener pensó en la conexión entre las luchas campesinas del pasado y del presente, que siempre acaban igual: «Cada vez que un indígena o un campesino se levanta, la solución ha sido la misma, masacre».

Aunque juega en clave de ficción futurista, la autora mantiene en su nueva novela elementos autobiográficos y alusiones directas a la situación política de Perú.

«Estamos viendo una especie de colapso donde no funciona nada políticamente en el Perú, no hay un régimen democrático, no hay poderes separados realmente, es el Gobierno y la oligarquía de siempre con las empresas de siempre», denunció.

«Es una tierra de nadie en este momento el Perú y la responsabilidad la tiene el Congreso, que es una mafia derivada de del fujimorismo y de varias otros facinerosos de la política que han gobernado solamente para sus intereses», agregó.

En la novela alude al encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), a quien Wiener considera «un preso político». De Boluarte, su sucesora y presidenta en la actualidad, dice que «gobierna para los de arriba» y que «traicionó a quienes le votaron y los está matando».

También denuncia la criminalización de las protestas políticas como intento de neutralizar cualquier iniciativa transformadora o que aspire a la justicia social. «El tejido social en Perú está muy dañado, es muy difícil que haya una democracia participativa», lamentó, a la vez que aboga porque prevalezca «la utopía y la posibilidad de cambio».

Wiener, que reside en España desde 2003, dice sentirse parte de «una comunidad» y de «una disidencia», aunque se desvincula de las etiquetas como las que se están tratando de imponer con el auge de publicaciones de autoras latinoamericanas como ella, las mexicanas Brenda Navarro, Fernanda Melchor y Cristina Rivera Garza, o la ecuatoriana Mónica Ojeda.

«Lo que el capitalismo o el mundo editorial y el mercado haga con lo que nosotras hacemos ya no es nuestro problema, si le llaman ‘boom’ o moda o tendencia», sentenció.