Música popular colombiana, una de las protagonistas de semana de música latina Billboard

Miami, (EFE).- La música popular de Colombia ha cobrado protagonismo este martes en la segunda jornada de la Semana de la Música Latina de Billboard, que desde el lunes se desarrolla en Miami Beach, en el sur de Florida (EE.UU.).

Al escenario del emblemático The Fillmore Miami Beach, sede de la 35 edición de este evento que celebra la cultura y el entretenimiento latino, han subido este martes Paola Jara, Yeison Jiménez, Luis Alfonso y Pipe Bueno para hablar de la actual «explosión de la música popular colombiana».

la cantante Paola Jara señaló que la música popular de su país, que tiene que ver con «el desamor y el ‘corta venas'», está emparentada con la música mexicana y las rancheras, que comenzaron «en los pueblos y bares, pero que poco a poco se fue extendiendo a las ciudades y al resto del país».

Por su parte, el intérprete Yieson Jiménez cree que el relevo generacional ha ayudado a que se imprima «más profesionalismo, más enfoque, más trabajo» a este género. «También tenemos más recursos. Estamos en otras ligas, en otros tiempos, pero con la misma esencia y agradecimiento por lo que hicieron los pioneros», agregó.

A su lado, Pipe Bueno reveló que creció oyendo música popular y «amando este género» y que cuando llegó el momento de ser cantante era «la música que llevaba en la sangre».

«Cuando empezó ese sueño, la música popular era el patito feo de los géneros, con poca cultura. En ese momento, muchas puertas fueron derribadas», manifestó el intérprete. «Ya no existe un estereotipo, y se convirtió en un género aspiracional», añadió.

Por su parte, Luis Alfonso opinó que de cara a una mayor internacionalización de la música popular colombiana, que cuenta con «toneladas de exponentes», hace falta algo de la «hermandad» que tienen los exponentes del reguetón y que, dijo, ha sido clave para convertir a ese estilo en uno de los más importantes del momento.

«En Colombia ese chip ya cambió. Había mucho ego, y hoy en la música popular hay unidad y fuerza. Sólo hace falta encender la cerilla y que estalle la bomba», enfatizó.

En otro de los paneles celebrados hoy, el puertorriqueño Yandel defendió que el reguetón «está en su momento» y que, lejos de caer, «va a durar más». «Para mí el reguetón fue amor a primera vista», reveló el intérprete, quien este mes publicó su nuevo álbum de estudio, ‘Elyte’.

Estos paneles han sido algunos de los que han formado parte de la segunda fecha de la Semana de la Música Latina de Billboard, que en su jornada inaugural celebrada el lunes el colombiano Feid reveló detalles de su trayectoria y de cómo saltó de los clubes a grandes recintos.

«Somos muchos los que formamos parte del equipo. Ha sido un proceso diario, soñando con todo lo que vamos logrando. Me esfuerzo cada día por ser mejor que ayer en todos los aspectos posibles. Vivo intensamente el presente y esto nos ayuda a mantenernos alerta», señaló.

De igual modo, la actriz Dascha Polanco, recordada por su participación en la serie de Netflix ‘Orange is the new black’, reveló que tras ocho años trabajando tras bambalinas en la música pronto publicará un EP que supondrá su incursión en una nueva faceta artística.

En el marco de este evento, el mexicano Peso Pluma dedicó unas emotivas palabras al entregar el premio al Ejecutivo del Año a George Prajin, su mánager y socio, y quien ha sido una pieza instrumental en la ascendente carrera del intérprete.