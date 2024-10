Las tropas españolas en el Líbano están «bien» y ven la situación como «un reto a superar»

Beirut, (EFE).- El área de operaciones de las tropas españolas en el sur del Líbano está en «permanente cambio» en medio de la escalada de las últimas semanas, pero los cascos azules «están bien» y ven la situación como un «reto a superar», afirma a EFE su portavoz, el teniente coronel José Irisarri Antón.

«La situación actual, con un escenario más demandante, es una oportunidad de trabajar para contribuir al éxito de la misión y demostrar nuestro verdadero valor», mantiene el militar de la BRILIB XLI, desplegada como parte de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL).

Hace tres semanas, Israel inició una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del país, así como los suburbios beirutíes del Dahye, mientras que días más tarde lanzó una serie de operaciones terrestres en áreas libanesas cercanas a la frontera de facto entre ambos países.

Para los alrededor de 650 soldados españoles desplegados en el Líbano, esta escalada supone «un reto a superar» e incluso despierta un sentimiento de «orgullo» por poder participar en una misión internacional «tan exigente», según el Oficial de Información Pública (OIP).

«Por eso, esta situación no ha hecho más que mantener e incluso elevar los ánimos de todo el personal del contingente español», asevera.

Extremar medidas

En la actualidad, España no solo comanda la FINUL sino también su sector Este, uno de los dos en que se divide su área de operaciones y donde cientos de españoles trabajan codo con codo con soldados indios, indonesios, nepalíes o serbios. Un total de 3.500 cascos azules conforman este sector.

Irisarri reconoce que la situación en su zona «es de permanente cambio», pero destaca que las tropas continúan desarrollando sus labores, «denunciando cada violación» de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que puso fin a la guerra de 2006 en el Líbano.

Pese a la escalada de las últimas semanas, las unidades de la FINUL se concentran en realizar patrullas por sus respectivas zonas de responsabilidad, en escoltar convoyes logísticos o en realizar misiones de seguridad en sus instalaciones.

Según el OIP, para ello es clave el entrenamiento de seis meses que las unidades del Ejército realizan en territorio español antes de partir hacia el Líbano, una preparación que les permite «afrontar cada misión en las mejores condiciones posibles».

Extremar la seguridad

La Brigada Aragón I actualmente desplegada en el sur del país mediterráneo asumió el mando del sector Este a finales del pasado mayo, por lo que desde el inicio ya había estado operando en medio de los fuertes enfrentamientos que estallaron hace un año entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá.

Ahora, con un nivel de violencia sin precedentes desde el comienzo de estos choques, los cascos azules se enfrentan a un escenario «muy cambiante e impredecible» que les ha obligado a «extremar» las medidas de seguridad durante el desarrollo de su cometido.

Sin embargo, el teniente coronel defiende que por ahora no se han tenido que enfrentar a ninguna experiencia extrema: «Hasta la fecha -insiste-, no hemos vivido ninguna situación especialmente difícil ni para la que no hayamos estado perfectamente preparados».

«La disciplina, el sacrificio y la dureza han hecho que no haya supuesto ningún impedimento para cumplir la misión al máximo nivel. La lealtad, el compañerismo y la cohesión, entre otros valores que compartimos todos, han servido para que todos nosotros lo hayamos superado con total normalidad», concluye.