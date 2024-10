Jeremy Bosch, nominado a un Latin Grammy 2024, hará concierto dedicado a Cheo Feliciano

San Juan, (EFE).- El cantante puertorriqueño Jeremy Bosch, recién nominado a un Latin Grammy por su álbum, ‘Epílogo: La clave del tiempo’, ofrecerá el 9 de noviembre próximo en el Teatro Tapia, en San Juan, un concierto dedicado al legendario salsero Cheo Feliciano.

En el espectáculo ‘Prefacio: La música de Cheo Feliciano’, Bosch ofrecerá un repertorio -casi exclusivo- de las canciones popularizadas por Feliciano (1935-2014), muchas de las que compuso el afamado cantautor de música anfroantillana Tite Curet Alonso (1926-2003).

«Siempre me he sentido bastante conectado a Cheo Feliciano, supongo que inicialmente porque es ponceño como yo y porque cada vez que lo escucho cantar conecto con una parte del ADN de quien soy, de mi familia, de lo que es ser de Puerto Rico, no solamente de Ponce, sino puertorriqueño», expresó Bosch en un comunicado.

Bosch, cantante activo de la Spanish Harlem Orchestra y graduado de Berklee College of Music, reflexionó que Feliciano podía conectar con sus canciones como ‘Anacaona’, ‘El Ratón’, ‘Amada Mía’, ‘Juan Albañil’, entre otras, con personas de clase alta y baja, lo cual «es muy difícil hacerlo como artista».

«Para mí, él trascendía de quién era como artista a quién era como latinoamericano y consecuentemente como artista global», afirmó el intérprete, residente en Nueva York.

Para su cita de noviembre, Bosch estará acompañado de su orquesta, dirigida por el también galardonado Felipe Fournier (vibráfono), quien participó del álbum ‘Eba say ajá’ (2012), que reunió las voces de Feliciano y Rubén Blades.

Igualmente, estarán presentes en tarima músicos invitados como Manolito Rodríguez (timbal), Xavier Díaz (bongó y campana), Jorge Yadiel y Miguel de Jesús (coros) y Gabriel Chakarli (piano).

Sobre su regreso a presentarse en Puerto Rico, Bosch indicó que «es un proceso orgánico de regresar a mi tierra poco a poco y tocar mi música para mi pueblo».

«Pero significa el mundo, especialmente por las personas que van a estar asistiendo a este concierto», sostuvo el también autor de los discos ‘Prefacio: The Music of Cheo Feliciano’ (2019) y ‘Prólogo: Hoy’ (2020).