Pacheco considera que reforma fiscal es uno de los proyectos más desafiantes del Congreso

Santo Domingo, (EFE).- El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, consideró este lunes que el proyecto de ley de Modernización Fiscal es uno de los más desafiantes a los que se ha enfrentado el Congreso Nacional.

«Nosotros estaremos trabajando arduamente en este compromiso democrático que tenemos, el cual queremos cumplir con la responsabilidad de que en algún momento tendremos que tomar decisiones», dijo Pacheco, en el marco de la reunión que la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados mantuvo con el ministro de Hacienda, Jochy Vicente, para tratar esta iniciativa.

En el encuentro, según un comunicado de la Cámara, Jochy Vicente explicó a la comisión los detalles y el alcance del proyecto de ley de Modernización Fiscal e intercambió pareceres con sus miembros.

El ministro subrayó que la reforma es necesaria para modernizar el sistema tributario nacional, garantizando la equidad entre los contribuyentes, y aumentar los ingresos tributario, pues para cumplir la estrategia nacional de desarrollo y que el país alcance el nivel de crecimiento deseado el sector público debe tener la capacidad de realizar las inversiones y los gastos necesarios.

De acuerdo con Jochy Vicente, este proyecto de ley corregirá la problemática con las personas físicas, de las que actualmente solo 89,000 hacen declaración jurada ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

Indicó que el código tributario actual exime a los asalariados de la declaración jurada y que la medida planteada busca la transparencia del patrimonio de las personas de altos ingresos.

Respecto al impuesto a la propiedad, manifestó que en el país tiene muy baja recaudación, por lo que es necesario abordar este aspecto para mejorar la situación fiscal.

En declaraciones a los medios, Pacheco dijo que no se descarta la posibilidad de cambios porque, destacó, «la inmensa mayoría de los proyectos de esta naturaleza, no importa la gestión en la que estemos, casi siempre sufre modificación en el Congreso Nacional, pues una cosa es lo que se propone el Gobierno y luego otras cosas ocurren cuando escuchas a los sectores y entiendes la pertinencia o no de producir cambios».

«Yo no puedo todavía hacer ningún pronóstico; sin embargo, pienso que perfectamente, si existe la necesidad de cambio, nosotros, legisladores, no tendremos ningún inconveniente, como ha sido en otras ocasiones, en producir cambios en este importante proyecto (…) Todavía es muy temprano como para decir que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello porque nos quedan muchos sectores que escuchar», agregó.

Hace unos día el Gobierno presentó una propuesta de reforma fiscal que busca captar fondos para reducir el endeudamiento público, combatir la evasión y la elusión tributaria y eliminar exenciones, entre otros puntos. EFE