Starlyn Ramírez y Erick Bonilla unen culturas en ‘Dembow & Reggaetón’

El stand up comedy dominicano sigue transcendiendo a nivel internacional, así lo demuestran comediantes como Starlyn Ramírez, quien presentó su propuesta cómica junto al humorista puertorriqueño Erick Bonilla, en un hilarante show denominado ”Dembow & Reggaeton”, realizado en Santo Domingo y San Juan, Puerto Rico.

Bonilla y Ramírez, ofrecieron lo mejor de su repertorio en el Comedy Club RD y en el Teatro de Bellas Artes, de la isla del encanto, con la finalidad de llevarle al público de ambas islas, una gran experiencia con lo mejor de las dos culturas.

Con este show, ambos comediantes se viralizaron por tocar temas con un humor negro, irreverente y creativo, elogiados por muchos y criticados por otros.

“Estamos trabajando para internacionalizar nuestro humor, sigamos expandir la plaza y llevar más lejos las cultura y las ideas dominicanas. Puerto Rico fue una muestra de que se puede empujar un movimiento de humor de la mano de los hermanos boricuas que tienen la escena bien definida y para nosotros es un oportunidad de oro para crecer, además que tenemos mucho más que brindarle al público y para cualquier artista o reggaetonero que se quiera sentir aludidos con los chistes” manifestó Starlyn Ramírez.

Erick, se ha vuelto viral con su punto de vista sobre el dembow dominicano y su experiencia con los llamados motoconchos, mientras que Ramírez provocó descontento entre los intérpretes urbanos boricuas, al hacer un chiste sobre los reggaetoneros que han dejado la música por la religión.

El chiste no fue del agrado de muchos, en especial del ex reggaetonero Gringo (Ex integrante de Baby Rasta y Gringo), quien lo declaró como persona no grata en Puerto Rico.

Starlyn Ramírez, tiene en su agenda una presentación junto a David Melaza y Lewis Castillo el próximo 25 de octubre a las 9:30 pm, en el Comedy Club RD, bajo el título de “Comedia de Terror”, y para el próximo mes estará de gira por Bosto, Nueva York y Nueva Jersey con la “4ta dosis, la nueva generación del humor”, junto a Elías Serulle, Ariel Santana, El Pio, y Miguel De la Cruz.