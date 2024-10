Carlos Miguel Fernández investiga prácticas de facturación de EDENORTE

Santiago de los Caballero– El comunicador y periodista Carlos Miguel Fernández ha anunciado el lanzamiento de una serie de investigación que expone lo que considera prácticas injustas de facturación por parte de la empresa eléctrica EDENORTE. En sus recientes publicaciones en Twitter y Facebook, Fernández señaló que la serie, que se estrenará hoy, revelará las cinco principales formas en que EDENORTE supuestamente toma dinero de los usuarios de manera indebida.

En su cuenta de Twitter, Fernández publicó: «Estaré haciendo una serie mostrando las 5 formas en que EDENORTE toma dinero que no le corresponde. ¡Atentos!»

Este mensaje ha generado una gran expectativa, seguido de una segunda publicación en la que el comunicador indicó que el primer capítulo de la serie saldrá el 11 de octubre. Fernández prometió exponer las siguientes prácticas presuntamente utilizadas por EDENORTE:

Cobros de más de 12 facturas al año: Según el comunicador, EDENORTE estaría emitiendo facturas adicionales más allá del ciclo mensual estándar, lo que resultaría en pagos adicionales injustificados.

Aumentos por energía no utilizada: Fernández denuncia que, a través de métodos no transparentes, la empresa eléctrica estaría facturando por un consumo de energía que no ha sido utilizado por los clientes.

Retención de fondos en pagos digitales: La investigación revela que EDENORTE retendría fondos durante los pagos realizados en línea, lo que perjudica a los usuarios al retrasar el reconocimiento de dichos pagos.

Devolución de pagos para generar aumentos: Carlos Miguel Fernández sostiene que la empresa está devolviendo pagos de manera intencional con el objetivo de generar intereses adicionales o aumentos en la factura total.

En su publicación de Facebook, Fernández invitó a sus seguidores a sintonizar el primer episodio de la serie, que se enfocará en estas prácticas, afirmando que estos abusos afectan a miles de usuarios.

El periodista ha hecho un llamado a la población para que compartan sus propias experiencias con EDENORTE y se mantengan informados sobre las prácticas de la empresa en cuestión.

Transparencia y Justicia Energética

Carlos Miguel Fernández ha sido un defensor activo de la transparencia y la justicia en la facturación de servicios públicos. A través de su programa Carlos Live Show y su participación en plataformas como Licey Informativo, Fernández busca arrojar luz sobre los abusos que podrían estar cometiéndose contra los consumidores de energía en la República Dominicana.

El comunicador también ha hecho un llamado a las autoridades competentes, incluyendo al presidente Luis Abinader y al Ministerio de Energía y Minas, para que investiguen estas prácticas y protejan los derechos de los usuarios de servicios eléctricos. En sus publicaciones, Fernández etiquetó a entidades como la PresidenciaRD y el Listín Diario, asegurando que continuará investigando hasta que se tomen las medidas correctivas necesarias.

El primer episodio de la serie está disponible desde hoy, 11 de octubre, y promete ser un recurso crucial para aquellos afectados por prácticas indebidas de facturación energética en el país.