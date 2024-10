Dictan 18 meses de prisión preventiva contra Hugo Beras, Jochi Gómez y Pedro Vinicio Padovai Báez por presuntas irregularidades en el caso “Camaleón

Un tribunal ha dictado 18 meses de prisión preventiva contra Hugo Beras, Jochi Gómez y Pedro Vinicio Padovai Báez, quienes deberán cumplir la medida en la cárcel de Nayo. La decisión responde a una solicitud del Ministerio Público en el marco del denominado caso “Camaleón”, una investigación sobre presuntas irregularidades en un contrato con la empresa Transcore Latam y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

El caso se centra en un acuerdo entre el Intrant y Transcore Latam para la implementación de soluciones tecnológicas en el sistema de transporte público. Según las investigaciones, los imputados habrían participado en la adjudicación de este contrato de forma fraudulenta, favoreciendo a la empresa con sobrecostos y condiciones ventajosas, lo que habría causado un daño económico significativo al Estado.

Medida de coerción y argumentos del Ministerio Público

El tribunal impuso la prisión preventiva ante el riesgo de fuga y la posibilidad de que los imputados puedan manipular pruebas o entorpecer la investigación. El Ministerio Público presentó pruebas documentales que incluyen contratos, correos electrónicos y declaraciones de testigos que apuntan a un esquema de corrupción, en el que Beras, Gómez y Padovai Báez habrían jugado roles clave en la aprobación del contrato.

Hugo Beras, figura conocida en el ámbito del transporte y vinculado al Intrant, es señalado como el principal facilitador del acuerdo, mientras que Jochi Gómez y Pedro Vinicio Padovai Báez habrían actuado como intermediarios y gestores en la adjudicación del contrato con Transcore Latam, una empresa encargada de suministrar soluciones tecnológicas para mejorar la gestión del tráfico y el transporte en el país.

Contexto del caso “Camaleón” y sus implicaciones

El caso “Camaleón” forma parte de una ofensiva más amplia contra la corrupción administrativa, con especial énfasis en la transparencia en contratos públicos. Las irregularidades detectadas en este contrato con el Intrant han generado preocupación, no solo por el daño económico, sino también por el impacto en la calidad de los servicios tecnológicos que se esperaban implementar para mejorar el transporte público.

El Ministerio Público sostiene que el contrato con Transcore Latam fue adjudicado sin cumplir con los procedimientos legales adecuados, permitiendo que los imputados recibieran beneficios personales a costa de fondos públicos.

Defensa de los imputados

Los abogados de los tres acusados han anunciado que apelarán la medida de coerción, alegando que sus clientes no representan un riesgo de fuga y que no existen pruebas contundentes que los vinculen directamente con los hechos. Según la defensa, las acusaciones se basan en especulaciones y documentos que aún no han sido completamente verificados.

A medida que el caso avanza, se espera que la Fiscalía revele más detalles sobre el esquema de corrupción que rodea al contrato entre el Intrant y Transcore Latam.