Marc Soler renueva con UAE Team Emirates y Pablo Torres asciende al equipo profesional

Redacción deportes, (EFE).- El ciclista catalán Marc Soler seguirá en las filas del UAE Team Emirates hasta 2027, mientras que el joven madrileño Pablo Torres, de 18 años, da el paso a las filas profesionales para la próxima temporada al ascender de categoría desde el equipo de desarrollo UAE Gen Z y firma su contrato profesional hasta 2030.

Soler, escalador de 30 años, llegó al UAE Team en 2022 y su renovación se produce apenas un mes después de la Vuelta a España, en la que ganó una etapa y se llevó el premio a la combatividad.

«Me siento muy feliz de poder seguir en el equipo y agradecido por la confianza que han depositado en mí. En este equipo encuentro un buen equilibrio entre las ambiciones personales y ayudar a mis compañeros en función de la carrera, y es una combinación que estoy disfrutando mucho. El equipo está viviendo un momento realmente bueno en estos momentos y en cada carrera se siente un ambiente familiar. Quiero seguir al más alto nivel durante los próximos años y ayudarle a ganar muchas carreras en el camino”, dijo Soler, tras su renovación.

Otro ciclista que sigue en el UAE Team, aunque en su caso ascendiendo al equipo del World Tour después de pasar la temporada 2024 compitiendo con el equipo de desarrollo UAE Gen Z, es Pablo Torres.

El joven madrileño, que ha firmado hasta 2030, logró un gran éxito en su primer año como sub-23 con el segundo puesto en la general del Giro de Italia Next Gen y ganando la etapa reina y terminando segundo en la general en el Tour del Porvenir.

“Para mí es un sueño poder formar parte del equipo UAE Team Emirates World Tour. Estoy muy ilusionado y con muchas ganas de seguir creciendo rodeado de la misma gente, en el mejor equipo del mundo y al lado de los mejores profesionales. El trato que he recibido este año ha sido espectacular tanto por parte del staff como de los ciclista. He trabajado mucho para poder dar este gran paso, pero esto no ha hecho más que empezar y todavía queda mucho trabajo por hacer para poder dar lo mejor de mí al equipo», confesó Torres.