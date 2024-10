Lisa Marie Presley revela que Michael Jackson era «todavía virgen» a los 35 años

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El rey del pop Michael Jackson era «virgen» a los 35 años, según relata en sus memorias póstumas la que fuera su esposa, Lisa Marie Presley, fallecida en 2023.

En ‘From Here to the Great Unknown’, que salió al mercado ayer, martes, la hija del Rey del Rock, Elvis Presley, comparte detalles íntimos de su relación con Michael Jackson, del que dice que era «todavía virgen» a los 35 años cuando comenzaron a salir y que se sintió «aterrorizada» por ello.

Después de haberse visto por primera vez cuando eran jóvenes, Presley y Jackson iniciaron una relación romántica en 1994, según los extractos de las memorias que publica la revista PEOPLE.

Antes de comenzar a salir oficialmente, Presley todavía estaba casada con su primer esposo, Danny Keough, pero se separaron después de que Jackson le confesara su amor durante un viaje que hicieron a Las Vegas.

«Michael dijo: No sé si te has dado cuenta, pero estoy completamente enamorado de ti. Quiero que nos casemos y que seas la madre de mis hijos», escribe Presley.

«No dije nada de inmediato, pero si lo hice después: ‘Me siento muy halagada, ni siquiera puedo hablar’. Para entonces, sentí que también estaba enamorada de él», señala en el libro.

Cuando comenzaron su relación «me dijo que todavía era virgen», escribe Presley en el libro. «Creo que había besado a (la actriz) Tatum O’Neal y había tenido una relación con (la también actriz) Brooke Shields, que no había sido física, aparte de un beso. Dijo que Madonna también había intentado acostarse con él una vez, pero no pasó nada. Yo estaba aterrorizada porque no quería dar un paso en falso», relata en las memorias, según PEOPLE.

La pareja se casó en mayo de 1994 cuando Jackson tenía 35 años y Presley 25, apenas unas semanas después de su divorcio de Keough, y estuvieron casados ​​durante más de dos años antes de confirmar su divorcio en agosto de 1996.

El Rey del Pop murió de un paro cardíaco en 2009; Tenía 50 años. Presley murió en enero de 2023 a los 54 años de una obstrucción del intestino delgado, una complicación a largo plazo de una cirugía bariátrica a la que se sometió varios años antes, recuerda la revista.

Después de su muerte, la hija de Presley, la actriz Riley Keough, completó las memorias escuchando cintas de recuerdos que dejó su madre.