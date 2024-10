DGBA y Cultura acogen la Clínica Musical de la Fundación Music for Life de Aisha Syed

La Fundación Music for Life, presidida por la renombrada violinista clásica dominicana Aisha Syed, realizará la 7ma edición de su Clínica Musical, en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, los días 14 y 15 de octubre.

La Clínica Musical, que tiene el respaldo del Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes (DGBA), tendrá un concierto de clausura, dirigido por el reconocido maestro venezolano Jorge Soto, con una participación especial de los jóvenes destacados de la fundación, junto a Syed ,y la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil.

La directora general de Bellas Artes, Marianela Sallent, expresó que, tanto el Ministerio de Cultura como la DGBA, se enorgullecen de ser anfitriones de este magno evento.

Sallent destacó que la Fundación Music for Life fue instaurada por Carolina Castro y presidida por Aisha Syed, en el 2010, junto a los periodistas dominicanos Feliz Vinicio Lora y Carmen Luz Beato e inició con un vasto recorrido por escuelas, hospitales, hospicios, orfanatos y cárceles llevando la música clásica los más vulnerables.

“Tenemos ante nosotros un gran talento dominicano, la primera latinoamericana en toda la historia en ser aceptada en la escuela de niños prodigios Yehudi Menuhin School en Londres, Inglaterra, a los 13 años; que ha recorrido el mundo llevando la música y reconfortando almas, ya que, además de ser una virtuosa del violín, es profundamente cristiana”, dijo. Marianela Sallent agradeció a Aisha Syed por ser la gran artista que pone el nombre de la República Dominicana en alto.

De su lado, Aisha expresó que desde joven sintió el anhelo de dar a los jóvenes del país lo que ella había recibido desde que se fue a Londres a estudiar. Destacó cómo el arte transforma la vida de todo aquel que se deja tomar por ella.

La multipremiada violinista recordó que la idea de crear una fundación surgió cuando, en medio de sus estudios, visitaba orfanatos y escuelas públicas. De allí, decidió que algo tan noble debía ser traído a la República Dominicana.

De igual modo, Esteban Martínez-Murga, vicepresidente de Comunicación y Reputación Corporativas del Banco Popular, destacó la importancia del arte como un medio para fomentar valores fundamentales en la sociedad, como la perseverancia, que contribuyen a construir una sociedad más fuerte. «El arte otorga una voz a los jóvenes y les da un propósito en la vida», afirmó al momento de expresar la satisfacción del Banco Popular por formar parte de esta iniciativa.

Sobre Aisha Syed

Colocada por la BBC Radio 3 de Londres, Gran Bretaña, en la prestigiosa lista de música clásica «Interpretaciones Milagrosas» (Performing Miracles) por su interpretación en vivo de «La Campanella», de N. Paganini, y designada por el Poder Ejecutivo de República Dominicana como Embajadora de Buena Voluntad Cultural Honorífica, Aisha Syed ha sido elogiada por la prensa internacional especializada en Alemania (Frankfurter Neue Presse), Lituania (Lietuvos Rytas), Estados Unidos (Strings Magazine, El Nuevo Herald), Corea del Sur (Korean JoonGang Daily), Brasil (Correio Brazilense), Argentina (El Diario), La Florida (El Nuevo Herald y Sun News Miami) y los Emiratos Árabes Unidos (The National y Time Out Magazine), entre muchos otros países, como «virtuosa» y «una artista profundamente dotada».

Aisha debutó a los 11 años como solista acompañada de la Orquesta Sinfónica Nacional Dominicana, ejecutando el concierto en sol menor de Max Bruch para violín y orquesta.

Ha tocado en distintos escenarios como solista alrededor del mundo, incluyendo el Carnegie Hall de Nueva York, cuatro veces en todos sus auditorios.

Es graduada co honores del Royal College of Music en Londres, donde fue galardonada con la beca completa Soirée d’Or perteneciente a la realeza británica. Fue reconocida por las revistas Forbes y Vogue. Fue investida por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) como la más joven Profesor Honorario de la Facultad de Artes y preside la fundación «Music for Life» en República Dominicana, la cual busca llevar la música clásica a aquellos que, por situaciones sociales, económicas y de salud no la pueden acceder.