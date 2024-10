LeBron y Bronny James, padre e hijo debutan juntos en la pretemporada de la NBA

Chicago (EE.UU.), (EFE).- LeBron James y su hijo Bronny James compartieron pista por primera vez este domingo en la pretemporada de la NBA, en el amistoso perdido por 118-114 por Los Ángeles Lakers contra los Phoenix Suns en la Acrisure Arena de Palm Desert (California).

LeBron, de 39 años, y Bronny, que cumplía 20 años este domingo, hicieron historia al ser los primeros padre e hijo en disputar un partido de pretemporada de la NBA.

El próximo 22 de octubre, cuando arranque la temporada regular de la NBA, los Lakers afrontarán a los Minnesota Timberwolves en un encuentro que podría verles en pista juntos en su primer compromiso oficial.

El debut de Bronny junto a LeBron, que había manifestado repetidamente en los últimos años el sueño de competir junto a su hijo, se produjo al comienzo del segundo período.

LeBron acabó el partido con 19 puntos, cinco rebotes, cuatro asistencias y dos tapones en 16.20 minutos.

Bronny no anotó puntos y falló su único intento, un triple tras una asistencia de LeBron. Capturó dos rebotes y perdió cuatro balones en 13.25 minutos en pista.

Los Lakers habían arrancado el viernes su pretemporada con una derrota ante los Timberwolves por 107-124 en un encuentro en el que no jugó LeBron James y sí participó Bronny.

El hijo de LeBron aportó entonces 2 puntos, 3 tapones, un rebote y una asistencia.

Entre los demás partidos disputados este domingo, el dominicano Karl Anthony Towns debutó con los New York Knicks, con diez puntos y cuatro rebotes en 14.46 minutos en pista.

