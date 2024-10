El Dasa regresa con ‘Masterpiece: Para siempre’ abierto a sonidos y «mundos diferentes»

Miami, (EFE).- El intérprete de música regional mexicana El Dasa regresa con energía renovada y un nuevo álbum de estudio, ‘Masterpiece: Para siempre’, un disco que abraza «mundos diferentes» pero que recoge su esencia bajo la dirección del prestigioso productor chileno Humberto Gatica.

En una entrevista este viernes con EFE, El Dasa explica que se trata de un trabajo que, tras un parón de siete años para centrarse en su faceta de padre, le «ha llevado artística y vocalmente a un nivel más internacional» con temas que van desde cumbias y boleros hasta baladas y rancheras contemporáneas.

El cantante de 34 años expresó su agradecimiento por esta oportunidad que se le presentó de trabajar con los mejores músicos y productores de la industria, en los estudios más reconocidos y, sobre todo, de la mano de Gatica, conocido por su labor con Michael Jackson, Celine Dion, Luis Miguel, Alejandro Sanz, Barbra Streisand o ‘Chicago’.

Dice que algunas personas pueden pensar que el título del disco peca de presuntuoso, pero considera que el nombre, elegido por él mismo, es «una forma de agradecerle a la vida esta obra de arte que no quiere ser catalogada» y recoge su esencia «moldeada» por Gatica, del que se deshace en elogios por su producción y talla humana.

La desbordante experiencia de sonido y repertorio de este nuevo álbum de seis canciones ha sido tan positiva que al artista oriundo de Hermosillo le gustaría grabar, bajo la supervisión de Gatica, un disco de más de diez canciones.

La grabación de ‘Masterpiece: Para siempre’ requirió la selección previa «minuciosa y delicada», explica, de más de 800 canciones de centenares de compositores, un trabajo de selección que resultó muy arduo y que pronto, en noviembre, empezará a presentar en vivo a sus seguidores.

El regional mexicano llena estadios

Dasahev López Saavedra, nombre de pile de El Dasa, se siente además profundamente agradecido de lo que está pasando en estos años recientes con el regional mexicano y el posicionamiento que ha tenido, algo que es -dice- «increíble».

Desde su ausencia, El Dasa, nominado al Latin Grammy por ‘El Dasa Pa’ la raza’ (2012) y ganador en 2014 de un Premio Lo Nuestro, aprecia que el género mexicano se ha consolidado como nunca antes.

«Ahora puedes ir a verlo a estadios, arenas, conciertos masivos, cuando antes nuestro público era más de ferias de teatros de pueblo, de nightclubs (clubs nocturnos)», dice con entusiasmo.

«Somos cantantes en el idioma español y representamos a los hispanoparlantes, que somos casi 600 millones conectados, un mercado y una cultura gigante. Y eso está muy claro en este álbum, que la música nos une» y sirve para superar divisiones, dice.

Se reconoce en deuda con «las rimas, arte y respeto» de artistas como Camilo Sexto, Juan Gabriel, José José o Armando Manzanero. «Siempre escuchaba los discos de estos grandes artistas que fueron parte de mi niñez y me decía que algún día mis discos sonarían así.

Hoy es una realidad bajo la dirección del maestro Gatica», explica.

El Dasa, hijo del desierto

El Dasa, que fue un migrante «hijo del desierto» que cruzó la frontera sur con Estados Unidos, siente un profundo dolor por la situación de niños, de caravanas de familias que viajan en condiciones terribles, desde todo Latinoamérica, en busca de una oportunidad en Estados Unidos.

«Es una situación de sentimientos encontrados, pero me gustaría que vean y entiendan en este país que no nos molesta los trabajos que nos dan, como limpiar, nada, pero nos molesta que no nos lo reconozcan. Hace falta un balance», sostiene el cantante, que en 2008 cruzó la frontera y se instaló en Los Ángeles.

Allí, durante cuatro años trabajó como chófer de artistas, también de los mariachis que acompañaron a Vicente Fernández (1940-2021). Fue precisamente el conocido como ‘El Charro de Huentitán’ el que lo relanzó en la industria musical al invitarlo a cantar con él en un concierto en Los Ángeles.

El Dasa, que en 2014 marcó un hito al actuar en el emblemático escenario de Times Square en Nueva York, compartió escenario con estrellas como Miley Cirus y Celine Dion durante el tradicional concierto de bienvenida al Año Nuevo.

El primer sencillo de ‘Masterpiece: Para siempre’ está ya disponible en todas las plataformas digitales.