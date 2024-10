PUCMM celebra cuarta Jornada de Comunicación Corporativa con enfoque en Inteligencia Artificial

Analizarán impacto de la Inteligencia Artificial en la comunicación corporativa

El 30 y el 31 de octubre serán dos días de estrategias de comunicación e IA.

SANTO DOMINGO.- La Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), campus Santo Domingo, celebrará la cuarta Jornada de Comunicación Corporativa los días 30 y 31 de octubre de 2024. Este evento reunirá a expertos, estudiantes y profesionales de la comunicación en un espacio de intercambio centrado en las “Oportunidades empresariales e institucionales de la Inteligencia Artificial en la Comunicación Corporativa”.

El enfoque de la jornada, que se llevará a cabo en el salón de Eventos del Edificio Agripino Núñez Collado, ubicado en la avenida Simón Bolívar esquina Abraham Lincoln, será el uso de la Inteligencia Artificial como una herramienta clave para potenciar la eficiencia y efectividad en la gestión de la comunicación dentro de empresas e instituciones.

Durante el evento, se presentarán casos de éxito y estrategias innovadoras que han transformado la manera en que las organizaciones se comunican con sus públicos. Además, se debatirá cómo la Inteligencia Artificial puede ser utilizada no solo para la automatización de procesos, sino también como un aliado en la toma de decisiones estratégicas basadas en la gestión de datos.

La directora de la Escuela de Comunicación, doctora Ana Bélgica Güichardo, comentó sobre la importancia de este evento: “La Inteligencia Artificial está revolucionando la comunicación corporativa. En esta jornada, queremos mostrar cómo puede integrarse de manera efectiva en las estrategias de las organizaciones, sin perder de vista que el componente humano sigue siendo indispensable en este proceso”.

Rosario Medina Gómez, coordinadora de la jornada, destacó: “Este es un espacio donde los profesionales de la comunicación podrán interactuar con innovadores en el campo de la Inteligencia Artificial y explorar cómo estas herramientas pueden mejorar la gestión comunicacional. Queremos que los asistentes salgan con una visión clara de las oportunidades que la IA presenta”.

Actualmente, la Inteligencia Artificial está cambiando el panorama de la comunicación corporativa, desde el análisis predictivo hasta la automatización de contenidos. Según estudios recientes, la IA permite a las organizaciones tanto optimizar sus estrategias, como personalizar la comunicación y mejorar la toma de decisiones en tiempo real. Sin embargo, desde la academia se enfatiza que, aunque la IA es un aliado valioso, no sustituye la labor humana en la interpretación y gestión ética de los datos.

Durante la jornada, los participantes podrán asistir a diversas charlas, paneles y conversatorios, encuentros o networking que incluirán disertaciones de directores de comunicación (Dircom) y vicepresidentes de reconocidas marcas nacionales e internacionales. Asimismo, se premiarán las mejores prácticas de comunicación corporativa instrumentadas con herramientas de inteligencia artificial en el mundo empresarial.

Este evento, creado y organizado por la PUCMM en su cuarta edición, cuenta con el patrocinio de importantes empresas y entidades, como Grupo Universal, Banco Popular, Banreservas, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, CEPM-Consorcio Energético Punta Cana-Macao, Newlink Dominicana, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, País Político, How to be Brand, Planeta Azul, Grupo Ramos y EGE Haina, entre otros.

Para participar de esta actividad, que es libre de costo, como una iniciativa impulsada por la Escuela de Comunicación, los interesados pueden inscribirse en el formulario que se publicará en la cuenta de Instagram @Expresatepucmm, asimismo, podrán encontrar los detalles de las actividades, horarios y documentos desplegables en su página jornadacorporativacom.pucmm.edu.do.