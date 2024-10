Cinco detenidos en operativo contra un laboratorio clandestino de clarén en Navarrete

Santo Domingo,(EFE).- Cinco haitianos fueron detenidos durante un operativo desplegado por la Policía Nacional y el Ministerio Público en un laboratorio clandestino dedicado a la fabricación y distribución de la bebida conocida como clerén, localizado en Navarrete, provincia Santiago, se informó este viernes.

En un comunicado, la Policía Nacional identificó a los detenidos como Darlin Edwardo, Ynel Yan, Wi Pie, Quen Siblack y You Gub.

En el lugar fueron ocupados 4,625 galones de clerén, de acuerdo con la información.

«Los detenidos y las evidencias incautadas fueron remitidos a los departamentos correspondientes para los fines legales», explicó la Policía en la nota.

El clerén es un destilado de caña de bajo precio cuyo consumo está muy extendido en Haití, así como en zonas pobres de la República Dominicana.

Este destilado no es letal en sí y no suele causar intoxicaciones graves, pero en muchas ocasiones ha sido contaminado con metanol, un alcohol muy tóxico, provocando la muerte de cientos de personas en la República Dominicana

