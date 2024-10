César Valdez predica con el ejemplo en Tigres del Licey

Santo Domingo, 5 oct (EFE).- César Valdez ha sido uno de los lanzadores más dominantes en los últimos 10 años en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), por lo que entiende que como veterano debe predicar con el ejemplo para compañeros más jóvenes en los Tigres del Licey.

«Hay muchos muchachos jóvenes y somos el ejemplo de ellos», señaló Valdez, quien marcó como punto de referencia a seguir por sus compañeros, la necesidad de unirse temprano a los entrenamientos, con el objetivo de estar listo para el inicio de la temporada.

«Hay que venir temprano y ponernos al cien por ciento para la temporada», indicó el veterano lanzador, quien se encuentra entrenando con los Tigres, en las instalaciones de los Orioles de Baltimore, en Boca Chica.

En su recorrido por el béisbol, Valdez ha vivido y ha sido parte de las diversas situaciones que suelen afectar a los jugadores, y en medio de las cuales indica, debe continuar enfocado por el bien del equipo.

«A veces te sientes mal al ver a tus compañeros dar el 100% y lesionarse y luego ver al equipo desbalancearse (por salidas notables). Lo importante es seguir dando lo mejor y mantenerse unido, aportar lo que uno pueda y mantenerse positivo», precisa Valdez sobre cómo él y sus compañeros deben enfrentar estas situaciones.

Valdez, ganador de los premios Jugador Más Valioso y Lanzador del Año de la serie regular del campeonato 2021-22, en su recorrido ha experimentado etapas en la que no ha logrado tenerlas con él, pero ha logrado reponerse para aportar al éxito de los Tigres, como ocurrió la pasada temporada, cuando los felinos alcanzaron su segundo título de campeones consecutivo.

La temporada pasada «no fue una como las que estoy acostumbrado a tener, pero de todas formas pude quedar entre los líderes de efectividad del campeonato», externó Valdez, quien dejó ver su satisfacción por el éxito reciente de los azules.

«El bicampeonato me llena de orgullo, trabajas para eso. Todos los equipos buscan ser campeones y lograrlo dos veces es muy emocionante», explicó.

La calidad del as de los Tigres, lo ha llevado a colocarse el uniforme para representar a la República Dominicana en la Serie del Caribe y en el Clásico Mundial de Béisbol, y a sus 39 años, continúa mostrando esa disponibilidad de lanzar en nombre del país, misma que expresa representa un orgullo para él.

«Cada vez que me toque representar a mi país, estaré disponible para llevar la bandera y demostrar quienes somos. Tuve la oportunidad de representar al país en el Clásico Mundial, es algo que se queda grabado en el libro de mi vida, mis hijos lo verán cuando me retire», precisó Valdez.

Otro aspecto en el que Valdez puede contribuir con sus jóvenes compañeros, es el de poder combinar el tiempo en el béisbol y con la vida personal.

«Es algo que con la experiencia se controla. Los grandes momentos de mi carrera que mi familia ha estado en las gradas y ha podido presenciar es algo emocionante y que me llena de orgullo. Todo lo que hago es por ellos. Los llevo en mi corazón al igual que mi papá que no está vivo. Cada juego es dedicado a mi papá y a toda mi familia», expresó el líder de la rotación de los azules.

