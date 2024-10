Lanzan programa Mujer Integral para potenciar el emprendimiento femenino en RD

Mujer Integral pretende inspirar y equipar a mujeres para que lideren con propósito, transformen sus vidas y se conviertan en agentes de cambio en nuestra sociedad.-

Santo Domingo.- La primera edición del programa Mujer Integral fue puesta en marcha este jueves, con la finalidad de consolidar una red de mujeres que impacten positivamente sus comunidades y generaciones futuras.

Mujer integral está compuesto por mujeres líderes, expertas en diversas áreas, que comparten un compromiso común: impulsar el crecimiento personal, profesional y espiritual de las participantes.

El discurso central del acto estuvo a cargo de la directora general, Mari Hernández, quien destacó la oportunidad que tienen a través de este programa miles de mujeres de transformar vidas, de ser inspiración para otras, abriendo puertas al crecimiento humano y profesional.

“Hoy iniciamos una etapa llena de oportunidades, queremos que cada mujer aquí presente, se sienta acompañada y respaldada en su proceso de crecimiento, que cada paso que dé, sea un testimonio de su capacidad para enfrentar desafíos, romper barreras y conquistar nuevas metas.” Señaló Hernández.

La directora del Programa Mujer Integral, aprovechó la ocasión, para agradecer a todas las participantes, al equipo de trabajo y los patrocinadores de dicha comunidad, quienes han sido parte esencial del proceso de crecicimiento.

“El Programa Mujer Integral no es solo una iniciativa educativa, es un espacio para descubrir, crecer y conectar con los demás, es un lugar donde se forjan amistades y se fortalecen habilidades” apuntó Mari Hernández.

El lanzamiento de esta nueva edición del programa se realizó en Acrópolis Business Mall, con la presencia de decenas de mujeres, que dijeron sí al empoderamiento y emprendimiento femenino.