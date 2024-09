Pepe Abreu: “Para el sector sindical la discusión sobre la reforma al Código de Trabajo concluyó y la cesantía sigue igual”

“La informalidad ha ido en un proceso de aumento continuo y sistemático”

El presidente del CNUS afirma que el salario promedio es de RD$19,000.00 y la canasta familiar de RD$45,000.00 mensuales

Santo Domingo. El presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael -Pepe- Abreu, advirtió que para los representantes de los trabajadores en el diálogo tripartito, la discusión sobre la reforma del Código de Trabajo concluyó y el tema de la cesantía continuará igual en la normativa laboral dominicana.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, aseguró que no hubo consenso con respecto a los cambios intentados con el tema de la cesantía.

“Para nosotros no quedan cabos sueltos, para la parte sindical, la Confederación ha dicho que para nosotros la discusión concluyó, va al Congreso, el empresariado, eso hay que decirlo, sigue insistiendo en que no”, agregó el dirigente sindical.

Abreu sostiene que el empresariado entiende que una reforma que no contemple la cesantía laboral no tiene sentido. “Ellos no aprecian esa reforma como válida, nosotros decimos lo siguiente: esa es la misión empresarial”, significó.

Consideró que es una responsabilidad del Congreso Nacional conocer la pieza, armar el proyecto final de esas conversaciones y aprobar el Código con las actualizaciones realizadas.

El sindicalista comenta que la posición del sector empleador es que la cesantía tenga un tope que no sobrepase los diez salarios mínimos del sector en que esté el trabajador.

“Pero que además tenga un tope en tiempo de cinco años, es decir, aunque un trabajador tenga 10 o 15 años en un empleo que el tope de antigüedad solo llegue hasta cinco años”, contextualiza.

Recordó que el 26 de agosto, el presidente Abinader dio a conocer el acuerdo al que arribaron los tres sectores concernidos en el tripartito, que son el gobierno, el sector empleador y el trabajador.

“Ahí el presidente informó que agotado el proceso referido a la modificación al Código Laboral se había llegado a consenso prácticamente en un 97% de los artículos del Código que fueron revisados y que había aspectos que no fueron consensuados que quedarían para otro espacio de reforma”, subrayó.

Asimismo, dijo que el Ejecutivo iba a someter en un plazo de diez días lo consensuado y entre los que artículos que no hubo acuerdo están el que estipula la cesantía laboral.

“La informalidad ha ido en un proceso de aumento continuo y sistemático”

El presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael -Pepe- Abreu, manifestó que la informalidad registra un aumento continuo y sistemático, colocándose actualmente en un 56%.

Considera que esa cifra tiene una tendencia hacia el incremento y si continúa esa pendiente se llegará a estadios como en algunos países donde ha ido llegando al extremo de un 60%.

“La informalidad ha ido en un proceso de aumento continuo y sistemático, pienso que uno de los temas fundamentales de la informalidad tiene que ver también con que aquí hay sectores que escudados en la informalidad evaden impuestos y evaden responsabilidad con sistemas como el de la seguridad social”, subrayó.

Abreu observa que por esa razón, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene entre uno de sus aspectos centrales lograr el paso de la informalidad a la formalidad del trabajo.

Indicó que se están creando programas con los gobiernos para lograr que los trabajos informales se conviertan en formales.

En cuando a los aprestos de reforma fiscal, dijo que uno de los aspectos que mantiene intranquila a la población es la pretensión de hacer extensivo el pago del ITBIS a todos los productos exentos del impuesto.

“Hay una serie de productos que están fuera todavía del pago del ITBIS, bienes educativos, de salud, etc., que ahora se dice que se pretende supuestamente incluirlos”, adujo.

Aseguró que es partidario de que en el país debe no darse paso a una reforma fiscal que implique el aumento del impuesto al consumo.

El presidente del CNUS afirma que el salario promedio es de RD$19,000.00

El presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael -Pepe- Abreu, afirmó que el salario promedio en el país se coloca en RD$19,000, mientras que la canasta familiar alcanza los RD$45,000.00 mensuales.

“La distancia es que el salario promedio es solo la mitad de lo que implica la canasta familiar promedio, entonces ese es un desbalance que en la República Dominicana hay que propender a corregirlo, hay que buscarle solución, hay que buscar que aquí en este país no se cree un sistema de intranquilidad, confrontación”, significó.

Abreu precisó que el Ministerio de Economía y Planificación establece que la canasta familiar promedio se coloca en RD$45,000.00 mensuales, pero cuando se hace el análisis sobre los salarios, pese a los aumentos logrados en los mínimos, se coloca en RD$19,000.00.

Considera que es necesario ponerle coto a ese tipo de disimilitud que existe, en cuanto a lo que devengan los trabajadores y el costo de la canasta familiar.

“Esto puede lograrse, si se toman medidas de cobrar los impuestos evadidos, mejorar la condición de los salarios y desarrollar un sistema de seguridad social que pueda ser más inclusivo y que pueda dar certidumbre a la sociedad”, enfatiza.