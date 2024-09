Hizbulá desmiente que haya elegido a Hashem Safi al Din como sucesor de Nasrala

Beirut, EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá desmintió este lunes que el clérigo Hashem Safi al Din haya sido elegido como el secretario general del movimiento político y armado de la organización, de acuerdo a una información divulgada en su canal de Telegram.

Horas antes los medios árabes Al Arabiya y Al Hadath habían reportado que el primo materno y líder de Hizbulá Hasán Nasrala, quien murió en un bombardeo israelí a las afueras de Beirut el pasado sábado, sería su sucesor.

“En respuesta a las noticias que han circulado en algunos medios sobre procedimientos organizativos dentro de la dirección de Hizbulá (…) queremos aclarar que las informaciones relacionadas no tienen importancia y no pueden ser consideradas válidas hasta que se emita un comunicado oficial”, aseguró la comunicación del grupo chií libanés.

Después de la muerte de Hasán Nasrala, en un ataque aéreo por parte de Israel sobre varios edificios de Dahye, un barrio al sur de Beirut, en el que se encontraba el cuartel general del grupo chií, la expectativa por quién será su sucesor crece constantemente con el recrudecimiento de los bombardeos en el Líbano y a los rebeldes hutíes en Yemen.

Safi al Din, como la mayoría de los altos cargos de Hizbulá, -organización considerada terrorista por Israel y Estados Unidos, pero no por la Unión Europea, que únicamente considera terrorista a su brazo armado-, fue designado terrorista en 2017 por el Gobierno estadounidense por ser «un miembro clave» del grupo, según una nota publicada entonces por el Departamento de Estado.

Alrededor de un millón de personas han abandonado sus hogares en los últimos días en el Líbano debido a la campaña de ataques, anunció este domingo el primer ministro libanés, Najib Mikati, que recordó que su Gobierno lleva pidiendo una tregua en Gaza y en el Líbano desde hace «siete u ocho meses».

