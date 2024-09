Antichavismo denuncia la detención de dos miembros del equipo de seguridad de Machado

Caracas,(EFE).- La oposición venezolana denunció este domingo la detención de dos miembros del equipo de seguridad de la líder antichavista María Corina Machado, entre ellos, su «jefe de protección», Milciades Ávila, quien ya había sido encarcelado el pasado 17 de julio y liberado 36 horas después, con medidas cautelares.

«Milciades Ávila y Edwin Moya, miembros del equipo de seguridad de María Corina Machado, fueron secuestrados este fin de semana por efectivos de las fuerzas represivas del régimen», afirmó el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), formación que lidera Machado, en la red social X.

El comité indicó que desconoce el paradero de Ávila y Moya, por lo que exigió saber dónde están y su «libertad inmediata».

«Esta nueva arremetida forma parte del falso expediente armado por el oficialismo contra toda la disidencia política y ocurre justo después de declaraciones recientes de los propios voceros del régimen sobre la supuesta huida de Machado del país», añadió.

Sostuvo que se trata, «una vez más, de un escenario de desinformación para cercar aún más a la dirigente y desmoralizar al país».

Entretanto, Machado dijo, en la misma red social, que no descansará hasta lograr la liberación de Ávila y Moya.

«A sus hijos y parejas les reitero que deben sentirse muy orgullosos de ellos y les aseguro que no descansaremos hasta traerlos libres de regreso», señaló la exdiputada.

Asimismo, dijo que «(Nicolás) Maduro se equivoca si cree que con esta persecución a venezolanos inocentes» la va a detener.

Por su parte, la presidenta del partido político Primero Justicia, María Beatriz Martínez, dijo que estas detenciones no cambian «la verdad que pretenden callar».

«Hace dos meses ganamos limpiamente las elecciones, el mundo lo sabe y con la represión y la persecución, Maduro solo logra hundirse más», añadió en X, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador de las presidenciales del 28 de julio al mandatario.

Igualmente, el exdiputado Juan Pablo Guanipa indicó, en la misma red social, que Ávila y Moya son «dos venezolanos comprometidos con su país que no deben estar ni un segundo bajo secuestro».

El pasado 17 de julio, Ávila fue detenido cuando se encontraba en su vivienda, según informó entonces Vente Venezuela.

El jefe de seguridad de Machado fue liberado tras más de 36 horas detenido, con una «medida cautelar de presentación en el tribunal» cada 30 días, de acuerdo a la información de la exdiputada.

El sábado, Maduro aseguró que Machado se está preparando para irse de la nación caribeña, porque -dijo- los antichavistas «son cobardes».

«Hoy les digo, la supuesta abeja reina se quedó sin abeja y está preparando maletas Gucci (…) ella sabe lo que yo estoy diciendo y ‘La Sayona’ (en alusión a Machado) se está preparando para irse, compadre, también lo estoy diciendo, son cobardes», dijo el mandatario en la manifestación convocada para celebrar su controvertida reelección en el estado La Guaira (norte).

Relacionado