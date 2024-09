Luis Miguel De Camps representará al país en Semana Dominicana en los Estados Unidos evento organizado por AMCHAMDR

Santo Domingo.- El ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps García, representará al país en la celebración de la Semana Dominicana en los Estados Unidos 2024, organizada por la Cámara de Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR).

La presencia del funcionario se enmarca dentro de las iniciativas del gobierno de Luis Abinader para atraer inversión extranjera al país y la generación de nuevos empleos.

De Camps encabezará el conversatorio “Aplicación de los estándares norteamericanos y Lanzamiento de la Guía Inversionista de la Cámara Americana de Comercio”, el lunes 30 de septiembre a las 4 de la tarde en Georgetown Law Campus, Georgetown University de Washington DC.

En el conversatorio también participarán los señores Everett Eissentstat, socio de Squire Patton Boggs; William Malamud, vicepresidente ejecutivo de AMCHAMDR; León Patiño, vicepresidente de asuntos legales e internacionales de PALMCORP; y Alvaro Santos, director de facultad de Center for the Advancemet of the Rule of Law in the Américas (CAROLA) de Georgetown Law.

En el marco de las actividades, aprovechará su visita para tener reuniones de interés para la cartera que dirige y también compartir experiencias con dominicanos destacados en los Estados Unidos, tanto en el ámbito cultural como económico.

Semana Dominicana, es una iniciativa de AMCHAMDR que juega un papel de gran relevancia al promover el mercado dominicano como destino de inversiones, comercio, y turismo y dar a conocer la oferta exportadora de bienes y servicios del país.

Este evento es un espacio para formular y canalizar esfuerzos tendentes a fortalecer el espíritu asociativo de los dominicanos.