“Robot Salvaje” una historia familiar que muestra el vínculo entre la naturaleza y la tecnología

Santo Domingo. – A partir del próximo 26 de septiembre los apasionados del cine podrán disfrutar de la película “Robot Salvaje” en todas las salas de cine de Caribbean Cinemas.

La adaptación cinematográfica del éxito literario de Peter Brown, “The Wild Robot”, promete cautivar a espectadores de todas las edades con una historia emocionante y conmovedora sobre el vínculo entre la tecnología y la naturaleza, abordando en el trasfondo temas de autodescubrimiento y coexistencia.

Producida por los estudios de DreamWorks Animation, la cinta cinematográfica es mucho más que una película animada; es una reflexión conmovedora sobre lo que significa estar vivo. La trama sigue las aventuras de Roz, una robot que naufraga en una isla desierta. A medida que enfrenta los desafíos del entorno salvaje, Roz desarrolla una profunda conexión con los animales de la isla, en especial con un ganso huérfano del que se convierte en madre adoptiva.

El elenco de voces cuenta con la participación de grandes talentos del cine y la televisión como Lupita Nyong’o, Pedro Pascal, Catherine O’Hara*, Bill Nighy, Kit Connor y Stephanie Hsu. También se suman Mark Hamill (Star Wars), Matt Berry (What We Do in the Shadows), y Ving Rhames (Mission: Impossible).

La película está escrita y dirigida por Chris Sanders, quien ha sido reconocido por su trabajo en “How to Train Your Dragon”, “The Croods”, y “Lilo & Stitch”; con la producción de Jeff Hermann, productor de “The Boss Baby 2” y coproductor de la franquicia “Kung Fu Panda”.

Caribbean Cinemas invita a todos los amantes del cine a vivir esta épica aventura animada en la gran pantalla.