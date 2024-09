Ministro Víctor Atallah propone mayores esfuerzos para enfrentar desafíos ante la resistencia antimicrobiana

Nueva York.- El ministro de Salud, Víctor Atallah, destacó que la resistencia antimicrobiana no es solo un desafío sanitario, sino una amenaza global a la seguridad y al desarrollo humano, que podría convertirse en una próxima gran pandemia, sino se asumen acciones a nivel internacional, regional y nacional coordinadas y coherentes.

El funcionario indicó que la resistencia antimicrobiana tiene el potencial de afectar gravemente la salud de las poblaciones, desestabilizar las economías y comprometer los logros alcanzados en materia de salud global.

“La resistencia antimicrobiana no distingue fronteras y pone en riesgo desde la capacidad de tratar infecciones comunes hasta el éxito de procedimientos médicos esenciales. Si no actuamos con decisión, nos enfrentamos a la posibilidad de que enfermedades que hoy son tratables vuelvan a ser mortales”, señaló.

Dijo que el país ha reconocido esta urgencia, “en línea con la visión global proyectamos nuestra Estrategia Nacional ´Una Salud´, con acciones estratégicas centradas en esa problemática. Esta estrategia va acompañada de un acuerdo intersectorial entre los ministerios de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, conscientes de que solo con una acción multisectorial podemos enfrentar esta amenaza”.

“Hemos fortalecido la capacidad de respuesta con una red integral equipada para la detección de la resistencia antimicrobiana y un plan de comunicación enfocado en la educación de la población general, los profesionales del sector salud y de la agricultura. Pero sin una acción colectiva estos esfuerzos serán insuficientes”, resaltó el funcionario.

En ese sentido, dijo que todas las naciones, a todos los niveles, y en particular los países en desarrollo requieren de un mayor nivel de cooperación e inversión sostenible, a los fines de asegurar una batalla eficaz contra la resistencia antimicrobiana. Sin la solidaridad global no alcanzaremos el objetivo de no dejar a nadie atrás.

Manifestó que República Dominicana se compromete a seguir siendo un socio activo en esta causa, y en ese sentido, apoya la “Declaración Política sobre la Resistencia Antimicrobiana”, que procura invertir en el presente y asegurar el futuro de todos.

Víctor Atallah se expresó en esos términos durante una intervención en la Asamblea General de la ONU (UNGA), sobre “Resistencia Antimicrobiana”.

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) surge cuando las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos cambian a lo largo del tiempo y dejan de responder a los medicamentos, lo que dificulta más los tratamientos.