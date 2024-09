Shakira estrena «Soltera» un himno femenino contagioso; anuncia gira mundial

Colombia – Hoy, la artista ganadora de múltiples GRAMMY®️ y Latin GRAMMY®️, Shakira, lanzó “Soltera”, un himno femenino contagioso con influencias de afrobeats.

La canción ya ha generado gran expectativa en las redes sociales tras la grabación del video en LIV en Miami, con cameos de Winnie Harlow, Anitta, Danna Paola y Lele Pons. El video será lanzado próximamente.

El nuevo sencillo llega poco después de las 3 nominaciones de Shakira a los Latin GRAMMY de la semana pasada, en las categorías de Álbum del Año por Las Mujeres Ya No Lloran, Canción del Año por «Entre Paréntesis», y Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por “Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Remix de Tiësto)..

En noviembre, Shakira iniciará su gira norteamericana «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour», cuyas entradas están agotadas. Promovida por Live Nation, la primera etapa de la gira comenzará el 2 de noviembre en Palm Desert, CA, e incluirá paradas en Los Ángeles, Miami, Toronto, Brooklyn, Chicago, entre otras. Conocida por sus presentaciones dinámicas y llenas de energía, Shakira interpretará temas de su nuevo álbum junto a los éxitos legendarios de su catálogo.

Su más reciente álbum, Las Mujeres Ya No Lloran, recibió críticas entusiastas, debutando en el puesto #1 en las listas de Latin Album y Latin Pop Album de Billboard, y fue certificado 7x platino en las primeras 24 horas de su lanzamiento, con más de 10 mil millones de streams en todas las plataformas de audio y video, convirtiéndose en el álbum más reproducido del año. Esta obra es un deslumbrante testimonio de su resiliencia y fortaleza, así como del poder de la música para transformar las experiencias más difíciles en momentos preciados.

Fechas de la gira «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour»

Sáb 02 nov – Palm Desert, CA – Acrisure Arena

Dom 03 nov – Palm Desert, CA – Acrisure Arena

Jue 07 nov – Phoenix, AZ – Footprint Center

Sáb 09 nov – Los Ángeles, CA – Kia Forum

Sáb 16 nov – San Antonio, TX – Frost Bank Center

Dom 17 nov – Dallas, TX – American Airlines Center

Mié 20 nov – Miami, FL – Kaseya Center

Jue 21 nov – Miami, FL – Kaseya Center

Sáb 23 nov – Charlotte, NC – Spectrum Center

Lun 25 nov – Washington, DC – Capital One Arena

Sáb 30 nov – Toronto, ON – Scotiabank Arena

Jue 05 dic – Brooklyn, NY – Barclays Center

Vie 06 dic – Brooklyn, NY – Barclays Center

Dom 08 dic – Boston, MA – TD Garden

Mar 10 dic – Montreal, QC – Bell Centre

Sáb 14 dic – Chicago, IL – United Center

Dom 15 dic – Detroit, MI – Little Caesars Arena

Sobre Shakira

Shakira es una cantautora colombiana y ganadora de múltiples premios GRAMMY®️. Ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo y ha recibido numerosos galardones, incluidos tres GRAMMY®️, doce Latin GRAMMY®️ y varios World Music Awards, American Music Awards y Billboard Music Awards, entre otros. Es la artista femenina latina más vista, y una de las 10 artistas más vistas de todos los tiempos en YouTube con más de 27 mil millones de vistas acumuladas, además de ser la artista femenina latina más escuchada en Spotify.

Recientemente, Shakira lanzó su duodécimo álbum de estudio, Las Mujeres Ya No Lloran, con críticas entusiastas. El álbum es un deslumbrante testimonio de su resiliencia y fortaleza, así como del poder de la música para transformar las experiencias más difíciles en momentos preciosos. En las primeras 24 horas de su lanzamiento, el álbum se convirtió en el más reproducido de 2024 y fue certificado 7x platino.

Su anterior álbum, El Dorado, alcanzó el puesto #1 en iTunes en 37 países, ganó el premio al Mejor Álbum Vocal Pop en los Latin GRAMMY®️ de 2017 y el premio al Mejor Álbum Pop Latino en los GRAMMY®️ de 2018. Con más de 12 mil millones de streams, es uno de los álbumes femeninos más reproducidos de todos los tiempos. En 24 horas, «SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53» hizo historia tanto en Spotify, con más de 14 millones de streams, como en YouTube, con más de 52 millones de visualizaciones. La canción debutó en el puesto #9 del Billboard Hot 100, marcando otro momento histórico para Shakira, siendo la primera mujer solista en debutar en el Top 10 de la lista con una canción grabada en español. También es la canción en español con más reproducciones en un solo día en la historia de Spotify. En septiembre, Shakira recibió el premio MTV Michael Jackson Video Vanguard Award en los MTV Video Music Awards y, en honor a su galardón, ofreció una impresionante presentación de sus grandes éxitos.

Menos de una semana después de lanzar su aclamado nuevo álbum, Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira sorprendió a una multitud de más de 40,000 personas, la audiencia más grande para una presentación en Times Square y más grande que cualquier multitud de Nochevieja, con una hipnotizante actuación en el escenario de TSX en Times Square