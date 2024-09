Laura Rivera regresa a Retro Jazz

Santo Domingo. La afamada agrupación musical Retro Jazz informó el regreso de la destacada vocalista Laura Rivera a la banda. Rivera, quien fue la vocalista fundadora de la agrupación y en cuya voz se hicieron populares los primeros “hits” de Retro Jazz, sustituirá a Nairoby Duarte, quien sale de la agrupación para hacer carrera como cantante solista.

Pengbian Sang, director de la agrupación, declaró: “Nairoby me había comunicado desde hace unos meses de su intención de dedicarse a su carrera como cantante solista, lo cual entendí y apoyé. Acordamos que su salida se produciría tan pronto lanzáramos nuestra nueva producción. Aunque definitivamente la vamos a echar mucho de menos, le deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su carrera profesional.” Sang agregó: ”Por otro lado, tener a Laura de vuelta en el grupo nos llena de alegría, pues ella es una parte importante de la historia de Retro Jazz. Creo que va a ser muy interesante escuchar las canciones de nuestros últimos álbumes en la voz y el estilo de Laura, así como en su momento lo fue escuchar las del primer álbum en la voz de Nairoby. Son voces y estilos muy diferentes, pero ambos cautivantes a su manera.”

Se recuerda que Laura Rivera fue la vocalista de la afamada banda de rock Tribu del Sol, la cual fue merecedora de importantes premios y nominaciones a nivel nacional e internacional. Rivera también ha hecho exitosas incursiones en el teatro musical, habiendo protagonizado “Esperanza el Musical” y “Legally Blonde”.

Laura manifestó: “Estoy muy feliz de volver a formar parte de la familia de Retro Jazz, aunque la verdad es que siento que nunca me fui. Cada vez que tuve la oportunidad de compartir escenario con ellos, fue un verdadero gozo y siempre me recibieron con los brazos abiertos. Pero ahora se acabaron las despedidas, ¡porque he vuelto para quedarme! ¡Prepárense, que esto apenas comienza!”

Por su parte, Nairoby Duarte expresó su gratitud hacia la banda, reconociendo el papel clave que jugaron en su crecimiento musical. Declaró: “Retro Jazz para mí fue una universidad. Formó parte de mi formación como artista, por lo cual siempre le estaré agradecida.”