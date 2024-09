Candidato uruguayo Orsi: Es «imperioso» el acuerdo UE-Mercosur y España tiene rol clave

Montevideo, (EFE).- El candidato a la Presidencia de Uruguay por el izquierdista Frente Amplio, Yamandú Orsi, dijo que es «imperioso» cerrar el postergado acuerdo Unión Europea (UE)-Mercosur cuando es incierto si se abrirá otra «ventana» para hacerlo como la actual y que España «tiene un rol fuerte que jugar».

Así lo aseguró el candidato este martes durante un almuerzo organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay en Montevideo en el que disertó sobre los principales puntos de su programa de Gobierno de ganar en octubre.

«Hoy, analizando este mundo que está tan complejo, donde ya la paz no es un dato de la realidad, sino que la guerra volvió con la misma crudeza que antes, al corazón de Europa incluso, si no nos subimos al tren del acuerdo Unión Europea-Mercosur ahora, yo no sé si después va a haber una posibilidad», sostuvo.

Según Orsi, con la predisposición del actual Gobierno de Brasil de salir a buscar acuerdos para el bloque integrado también por Argentina, Paraguay y Uruguay, hay «una ventana que se abre» de aprobar el histórico acuerdo con la UE, que comenzó a tratarse en 1999 con España como un aliado clave en Europa para las naciones sudamericanas.

«Hace años que estamos con esto y siempre la novedad es ‘difícil que Francia apoye’ (…), siempre fue ‘el mejor de los momentos’ (pero no sucedió). Este creo que es imperioso, porque el mundo no nos espera, África está ahí. Creo que España tiene que jugar fuerte en este sentido, por razones obvias, históricas», aseveró.

Por otro lado, el favorito a ganar el próximo 27 de octubre según las principales encuestas -por sobre el candidato del oficialista Partido Nacional, Álvaro Delgado- descartó en respuesta a una consulta tras su discurso que su política exterior pueda estar «flechada» por afinidades ideológicas.

«Históricamente Uruguay ha llevado adelante política y estrategia de alianza bastante despojada de temas ideológicos y hay un montón de ejemplos: el peor momento de nuestra relación con Argentina quizás fue el mejor de nuestra relación de carácter ideológico, estoy hablando del corte de puentes -ocurrido entre 2005 y 2010-«, expresó.

En ese sentidó, insistió en que los acuerdos que haga un eventual cuarto gobierno de la coalición de izquierdas que tuvo mandatos consecutivos entre 2005 y 2020 «tienen que ser con los países miembros de la ONU», porque «jamás» Uruguay tuvo una política donde «se priorizara» lo ideológico sobre su «vocación» de articulador.

«Hay que retomar esa vocación articuladora o de rol protagónico en Uruguay a la hora de la resolución de conflictos o la suavización -sic- de controversia», dijo en alusión no explícita a la política del actual Gobierno del centroderechista Luis Lacalle Pou.