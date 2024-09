Abinader: Funcionarios sin declaración jurada en 15 días serán sustituidos

Al hablar en La Semanal, que este lunes se celebró en la Ciudad de Nueva York, el jefe de Estado también presentó los éxitos de su política exterior dominicana

New York.- El presidente Luis Abinader advirtió este lunes que si en los próximos 15 días los funcionarios públicos que aún no han hecho no su Declaración Jurada de Bienes, no lo hacen, serán en principio suspendidos y más tarde cancelados si no cumplen con la ley.

Sin embargo, aclaro que no todos tienen que entregar declaración de bienes, ya que los quienes continuan en los mismos cargos y la presentaron anteriormente, no tienen que hacerlo de nuevo.

«Quienes deben hacerlo son los funcionarios electos, «como es el caso, nuestro y de la vicepresidenta», aclaró el mandatario.

Sin embargo, el mandatario dijo que ya un alto porcentaje de funcionarios han entregado su Declaración Jurada de Bienes.



«Todos tienen que entregarla, ya que no puede haber una sola persona que no lo haya hecho», indicó.

Éxitos en política exterior

El presidente Luis Abinader encabezó la segunda presentación de LA Semanal con la prensa en Nueva York , la ciudad de Nueva York, desde donde también presentó en esta ocasión los ejes fundamentales de la política exterior dominicana, con el fin de reformar y profesionalizar el servicio exterior y modernizar la cancillería.

El primer eje aborda la protección de los dominicanos en el exterior, el segundo busca promover las exportaciones y atraer inversiones y el tercero trata sobre la democracia y los derechos humanos.

Al desglosar esta información, el mandatario precisó que se han abierto 15 nuevas oficinas del INDEX para brindar atenciones a las comunidades, hay cuatro nuevos consulados en Nueva Jersey, Filadelfia, Orlando y Houston y se han realizado 453 actividades para promover la cultura, el deporte y la educación de la comunidad dominicana, incluyendo la Semana INDEX en Miami y Nueva York.

Asimismo, se ha brindado formación y capacitación técnica y profesional a 5,800 dominicanos y se ha apoyado a 5,700 familias dominicanas.



Estandarización de tarifas consulares en todo el mundo

La estandarización de las tarifas consulares en el mundo se realiza para unificar los precios de los servicios consulares y poder así afianzar la transparencia. Para esto se emitió la resolución num. 011-2023 a través de la cual todos los dominicanos pueden conocer el precio real de los servicios según el lugar en que se encuentren.

Innovación en trámites legales

De igual forma se han innovado los trámites legales, dentro de los cuales se mencionan el poder consular único que facilita la compra de viviendas en territorio dominicano desde el extranjero y el programa Global Entry, que permitió la incorporación de la República Dominicana en la selecta lista de 16 países que gozan de dicho privilegio otorgado por la oficina de Adunas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).

También contamos con 52 secciones comerciales en embajadas y consulados, con personal capacitado para atraer inversiones y promover exportaciones, se abrieron nuevos mercados en Guyana, Vietnam y Arabia Saudita y se han destinado varios millones de dólares en cooperación internacional como fondos no reembolsables para áreas clave como seguridad y respuesta a desastres.



Acuerdos de Cielos Abiertos y memorándum de entendimiento

Otro logro es el alcance de dos acuerdos de Cielos Abiertos con los Estados Unidos y Canadá.

En el caso de los Estados Unidos, el acuerdo permitirá tener mayores opciones de vuelos entre ambos países para los dominicanos y fortalecer el comercio y las exportaciones. Mientras que el acuerdo con Canadá impactará de manera directa en el intercambio comercial, atraerá las inversiones y posibilitará la mejoría en las tarifas de vuelos.

Se han firmado además memorándum de entendimiento con Corea del Sur, México, Ecuador y Mercosur para fomentar el comercio y las inversiones. Otro memorándum fue firmado con los Estados Unidos para la exploración de tierras raras en Pedernales.

Liderazgo

El jefe de Estado comunicó los recientes avances del país en materia de liderazgo internacional, destacando el ingreso de República Dominicana por primera vez al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde reafirmará su compromiso global con la defensa de los derechos humanos.

Además, su participación en la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), junto a naciones como Costa Rica, Panamá y Ecuador, enfocándose en la promoción del comercio, la democracia y los derechos humanos en la región.

Cumbre Iberoamericana de Cooperación Internacional

En el ámbito diplomático, la República Dominicana ha asumido un rol destacado en la organización de la XXVlll Cumbre Iberoamericana de Cooperación Internacional, con temas clave como la seguridad alimentaria y el cambio climático en su agenda.

Esfuerzos Diplomáticos

Como parte de su compromiso con la estabilidad regional, el país ha apoyado firmemente las resoluciones 2669 y 2700 del Consejo de Seguridad de la ONU, enfocadas en la formación y despliegue de una misión multinacional para la seguridad de Haití.

Asimismo, la postura firme frente a la situación en Venezuela, adoptando una postura firme en el fortalecimiento de los valores democráticos en la región. A través de la alianza para el desarrollo en democracia (ADD) y otros aliados, defendiendo así el derecho a elecciones libres y justas.

Sede de la Cumbre de las Américas en 2025

El presidente Luis Abinader informó además que, por primera vez la República Dominicana será la sede de la X Cumbre de las Américas en 2025. Este evento es considerado el conclave regional más importante para los países del hemisferio occidental.

Reformas y Profesionalización Diplomática

El país continúa avanzando en la profesionalización de su personal diplomático, estableciendo políticas que garantizan una alternancia y formación constante de los funcionarios.

En un esfuerzo por mejorar la eficiencia, se ha logrado una reducción del 47% en el personal, priorizando la rotación y optimización de recursos. Asimismo, 23 han sido promovidos de ministros consejeros a embajadores, de los cuales 11 son mujeres.

En términos de transparencia, la República Dominicana ha sido pionera en la certificación de gestión antisoborno bajo la normativa internacional ISO 9001, ISO 37001 e ISO 37,301, asegurando la integridad y ética en la gestión pública.

Consulado

Finalmente, el presidente anunció la apertura de nuevos consulados entre 2025 y 2028 en ciudades estratégicas como Santiago de Chile, Buenos Aires, Providence (Rhode Island), Carolina del Norte, Baltimore (Maryland) y Connecticut.

Dirección de Prensa del Presidente