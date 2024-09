Shawn Mendes cierra el telón de Rock in Río con romanticismo y nostalgia

Río de Janeiro, (EFE).- Shawn Mendes cerró el telón de Rock in Río con una presentación cargada de emotividad en una jornada con la que el festival terminó siete días de conciertos y de conmemoraciones por sus 40 años.

Unas 100.000 personas se dieron cita este domingo en la ‘Ciudad del Rock’ en el último día del festival en el que el pop romántico y el R&B fueron los protagonistas.

El canadiense de 25 años, que volvió a la escena musical tras dos años de ausencia, enloqueció a sus aficionados con lo mejor se sus éxitos en el ‘Palco Mundo’, el principal escenario del festival.

El artista comenzó su presentación con ‘There’s nothing holdin’ me back’, un tema que exaltó los ánimos del público que no paró de ovacionarlo durante todo el concierto.

El fervor se mantuvo alto al inicio de su presentación con ‘Treat you Better’, ‘Monster’ y ‘Señorita’ y también hacia el final cuando interpretó ‘Isn’t that enough’, ‘Nobody knows’ y ‘Why, Why, Why’, tres de sus más recientes creaciones y que hacen parte del álbum ‘Shawn’, que lanzará en las plataformas en octubre.

Pero uno de los momentos más emotivos se dio con ‘Stitches’ y ‘Youth’ en la sesión acústica que realizó con su guitarra en una tarima externa dentro del público, en la que también rindió un pequeño homenaje al recientemente fallecido cantautor brasileño Sergio Méndes y con una adaptación de ‘Mais que nada’.

Mariah Carey: sensualidad y mucho R&B

Además del canadiense, la jornada también contó con la presentación de Mariah Carey, el cantante de origen senegalés Akon y ‘El caballero’ Ne-Yo.

La diva salió a escena con un brillante traje diseñado con la bandera de Brasil interpretando ‘Obsessed’, en medio de un grupo de bailarines, acompañada por un coro y envuelta en un juego de luces que se mantuvo durante toda la presentación.

El espectáculo era uno de los más esperados del día por miles de aficionados que se postraron desde primeras horas de la tarde frente al ‘Palco Sunset’, el segundo en importancia en la ‘Ciudad del rock’, para ver de cerca a su estrella, encargada de cerrar las presentaciones en ese escenario.

En su debut en Rock in Río, la diva ofreció un concierto en dos actos y un repertorio que mantuvo animada a la platea de comienzo a fin, pese a algunos problemas de sonido.

Uno de los momentos más destacados fue cuando cantó ‘I’ll be there’, un clásico de siempre, que sus seguidores acompañaron a viva voz.

Lágrimas se vieron entre el público, en su mayoría joven, cuando la diva interpretó ‘My all’,’Hero’, ‘Don’t forget about us’ y I Want to know what a love is, el éxito con el cerró su presentación y que Foreigner llevó a los primeros puestos de las listas mundiales en los 90.

Siete días de diversidad musical

Rock in Río abrió sus puertas el 13 de septiembre y este domingo, luego de siete jornadas, terminó una de sus ediciones más variadas en las que han participado artistas de la talla de Travis Sott, Cyndy Lauper, Karol-G, Evanescense, Deep Purple, Gloria Gaynor, Imagine Dragons, James, Ed Sheeran, Joss Stone y Katy Perry.

El festival también contó con una fuerte representación de bandas y cantantes brasileños a lo largo de los siete días en la ‘Ciudad del Rock’.

Desde su histórico debut en enero de 1985, ya son más de 12,8 millones de personas las que han asistido a alguna de las 24 ediciones de Rock in Río, de las cuales diez se han realizado en la ciudad que lo vio nacer y el resto en Lisboa, Madrid y Las Vegas.