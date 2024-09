Onell Díaz, hijo de un pilar del reguetón, evoluciona en la música como artista cristiano

Carolina (Puerto Rico), (EFE).- Criado en el estudio de grabación de un pilar del reguetón como DJ Nelson, su hijo Onell Díaz se abrió camino en ese género para luego evolucionar a la música cristiana, que reconoce en entrevista con EFE «no es tan popular» y supone ir «en contra de la corriente».

Nelson Onell Díaz Vázquez, nombre de pila del productor y cantante de 29 años, pudo haber seguido los pasos de su famoso padre creando éxitos en el reguetón con temas mundanos pero, tras una conversión al cristianismo en 2015, decidió componer temas más positivos y acordes con su fe.

«Cuando me convertí, mi papá me impulsó a creer en lo que Dios había hecho en mí. Hoy tengo el valor de llevar este mensaje que no es tan popular y muchas veces va en contra de la corriente», dijo Díaz en Flow Music Studios, estudio de grabación de su padre en Carolina, municipio aledaño a San Juan.

Díaz, que el próximo 20 de septiembre ofrecerá un concierto en el Coca-Cola Music Hall en San Juan, ha emulando a su padre lanzando varios discos propios, entre ellos ‘Lleno’ (2019), ‘Emociones’ (2021), ‘Más Cerca’ (2022) y ‘Refresh’ (2024).

Los productores musicales fueron su inspiración

Fue en el mencionado estudio de grabación donde Díaz vivió su amor e interés musical a plenitud a inicios de los años noventa, cuando el reguetón arrancaba como género musical y era aceptado por la mayoría de la sociedad, según contó.

Allí, Díaz conoció a todos los artistas urbanos que llegaban para componer, grabar y producir sus temas, adquiriendo así experiencia del proceso musical de cada uno de ellos.

«No fue que papi me impulsó a meterme en la música, sino que como yo lo veía todos los días, pues era algo que quise hacer porque me dio curiosidad, y también obviamente porque lo tenía en la sangre», afirmó.

Además de que su padre le dio las herramientas para formarse como músico, Díaz también fue «un presentao (entrometido)», pues aprovechaba que en su casa observaba cómo trabajaban los productores musicales para acumular experiencia para sus primeros proyectos.

Presión por seguir el linaje de su padre

Esos trabajos consistieron en los géneros musicales de electrónica y reguetón, hasta que en agosto de 2015 decidió convertirse al evangelio y trabajar música con contenido cristiano, como han hecho otros reguetoneros como Daddy Yankee, Héctor ‘El Father’ y Farruko.

«Musicalmente, me sentía bastante presionado, porque tenía que llenar unos zapatos muy grandes, pero gracias a Dios mi papá nunca me puso esa presión y me dejó ser yo, y que buscara mi propia identidad», sostuvo Díaz.

DJ Nelson es uno de los pioneros del reguetón a principios de la década de 1990, el primer artista del género urbano en incluir la palabra ‘reggaeton’ en el título de un disco, ‘Reggaeton Live (Vol. 1)’ (1996), y productor de otros álbumes como ‘The Flow’ (1997), ‘Flow La Discoteka 2’ (2007).

Sintió marginación por ser hijo de un reguetonero

Todo esto convirtió a DJ Nelson en uno de los productores musicales de reguetón más codiciados por trabajar en temas y discos de artistas como Tego Calderón, Arcángel, De La Ghetto, Jowell y Randy, Ivy Queen, Baby Rasta y Gringo, Ñejo y Dálmata.

Díaz recordó que supo que su progenitor era famoso cuando iba a la escuela y escuchaba por radio los trabajos musicales que su padre hacía, y que sus compañeros de clase disfrutaban en sus aparatos digitales.

Estas experiencias en la escuela, según admitió, eran «buenas o malas»: «Muchas personas se te pegaban por interés y otros porque te marginaban por ser el hijo de DJ Nelson y el reguetón siempre fue marginado», lamentó.