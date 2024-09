Casi la mitad de los republicanos no aceptarían los resultados si Trump pierde

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Casi la mitad de los republicanos dicen que no aceptarán los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre próximo si su candidato, el exmandatario Donald Trump (2017-2021), pierde, según un sondeo de World Justice Project (WJP) difundido este martes.

La encuesta realizada a través de entrevistas en línea con 1.046 hogares estadounidenses entre el 10 y el 18 de junio, refleja que incluso el 14 % de los republicanos dice que “tomarían medidas para revocar” los resultados.

El sondeo encontró que el 46 % de los republicanos no considerarían legítimos los resultados de las elecciones de 2024 si ganara el candidato presidencial del otro partido, Kamala Harris, mientras que poco más de una cuarta parte de los demócratas (27 %) opina lo mismo.

Entre los demócratas encuestados, el 11 % iría más allá y tomarían medicas para anular el resultado negativo de su candidato.

La encuesta también encontró que solo un tercio de los republicanos (34 %) y dos tercios de los demócratas (67 %) creen que los funcionarios electorales son confiables.

En general, los demócratas tienen mucha más fe en muchos aspectos del proceso electoral, particularmente cuando se trata de la prevención del fraude y el recuento preciso de votos, destacó el informe de WJP, una organización no partidista enfocada en el Estado de derecho a nivel mundial.

Sin embargo, menos de la mitad de los demócratas (47 %) confiarían en que la Corte Suprema determine de manera justa quién es el ganador de una elección disputada, en comparación con dos tercios de los republicanos (67%).

Aunque una gran mayoría de estadounidenses sigue manteniendo fuertes valores de defensa del Estado de derecho, estas mayorías están decayendo lentamente, advierte el informe.

Por ejemplo, alrededor del 13 % de los estadounidenses (independientemente de su afiliación política) ahora dice que las personas no necesitan obedecer las leyes de un gobierno por el que no votaron.

“Hoy, la confianza en muchas instituciones estadounidenses, la rendición de cuentas del Gobierno y el estado de derecho en general es considerablemente menor que antes de las elecciones de 2020”, dijo Elizabeth Andersen, directora de WJP en un comunicado.

A pesar de sus preocupaciones, el 88 % de los estadounidenses encuestados dijeron que planeaban votar este otoño, “una buena noticia, a pesar de la polarización”, según dijo Andersen.

“Tanto los demócratas como los republicanos todavía están de acuerdo en los principios fundamentales del estado de derecho y quieren participar en la democracia”, agregó.

