Trump lanza video contra Harris que evoca el tema de Cuco Valoy ‘Juliana qué mala eres’

Los Ángeles, – La campaña del expresidente Donald Trump (2017-2021) lanzó ‘Qué mala Kamala’, una canción a ritmo de salsa dirigida a los votantes latinos, un electorado clave que podría inclinar la balanza en los resultados de las elecciones de noviembre próximo.

El video lanzado en coincidencia con el inicio de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en EE.UU. hace parte de los esfuerzos de la campaña republicana por captar a este electorado que, aunque no es monolítico, según las última encuesta de BSP Research se ha decantado por la vicepresidenta Kamala Harris con un 57 %.

El estribillo de ‘Qué mala Kamala’ hace eco de ‘Juliana’, la canción éxito del dominicano Cuco Valoy, que junto a su coro cantaba “Juliana qué mala eres, qué mala eres Juliana”.

En el video aparece Trump manejando un carro de golf y diciendo que tiene una buena lista de música antes de reproducir el tema, que incluye varias imágenes de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, riendo a carcajadas.

En un comunicado, Jaime Florez, director de comunicaciones hispanas de la campaña de Trump y del Partido Republicano, cargó contra la candidata demócrata Harris al asegurar que “está tratando de traer las mismas políticas comunistas fallidas del Gobierno de Joe Biden”.

“El expresidente Trump protegerá el sueño americano y hará que la vida vuelva a ser asequible para nuestras familias”, dijo Florez, y agregó que durante todo el mes que se celebra la Herencia Hispana- Desde este domingo a octubre 15- se compartirán mensajes relacionados con la comunidad latina.

En junio pasado, la campaña republicana lanzó ‘Latin American for Trump’, una coalición con latinos destacados en todos los campos, incluidos la industria, el comercio, la educación, los deportes, la fe, las comunicaciones y funcionarios electos.

Harris no se ha quedado atrás y este fin de semana lanzó el video ‘Luchadora’, dirigido a hombres latinos, en el que se destaca la labor de la demócrata para mejorar la situación en la frontera y su trabajo como fiscal en la lucha contra los cárteles, traficantes de personas y bandas internacionales.

No obstante, ambos partidos deberán ampliar sus esfuerzos para conquistar el electorado hispano, que este año alcanzará en noviembre un «récord» de 17,5 millones de votantes latinos, según las proyecciones de la Asociación Nacional de Funcionarios Electos y Designados (Naleo).

