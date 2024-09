Castro dice que no permitirá un golpe de Estado en Honduras y garantiza elecciones

Tegucigalpa, 14 sep (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo este sábado que no permitirá que se organice «un golpe de Estado» en su país y garantizó que las elecciones de 2025, en las que augura una nueva victoria del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), serán «limpias y transparentes».

«Golpe de Estado nunca más», enfatizó Castro en su discurso ante miles de simpatizantes de su partido y empleados públicos congregados frente a la Casa Presidencial en Tegucigalpa, después de que la semana pasara denunciara un intento de golpe a su Gobierno tras la divulgación de un video de su cuñado reunido con narcotraficantes.

La mandataria subrayó que aquellos que «se niegan a pagar impuestos, los que saquearon las arcas del Estado, los que destruyeron y privatizaron las empresas públicas con corruptos fideicomisos públicos-privados, los que negociaron la soberanía y vendieron el territorio en Zedes (Zonas de Empleo y Desarrollo), tienen que rendir cuentas y no voy a permitirles que organicen un golpe de Estado nunca más».

Según constató EFE, miles de manifestantes se concentraron en las afueras de la Casa Presidencial para respaldar a Castro y rechazar el intento de golpe de Estado denunciado por la mandataria el 3 de septiembre, horas después de que la ONG estadounidense InSight Crime divulgará un video que muestra a su cuñado, Carlos Zelaya, en una reunión con narcotraficantes negociando un soborno para el partido.

Tres días antes de la difusión de la pieza audiovisual, Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya, reconoció haberse reunido con estos traficantes y renunció a su cargo como diputado y secretario del Parlamento hondureño.

Castro augura nueva victoria del oficialismo

«La fuerza ultraconservadora en su intento golpista la estoy desarticulando», aseguró la gobernante hondureña, al tiempo que dijo que la refundación de Honduras «está en marcha» y pronosticó «otra victoria» del Partido Libre en las elecciones generales de noviembre de 2025.

La presidenta reafirmó su compromiso de garantizar «elecciones limpias y transparentes» y reiteró que no permitirá que el «decadente bipartidismo» de los partidos Nacional, primera fuerza de oposición, y Liberal «vuelva a hacer fraudes electorales» porque Libre está «al mando y volveremos a vencer» en los comicios.

«Tenemos de nuestro lado al pueblo y nos asiste la razón, por la sangre de nuestros mártires serán nuevamente derrotados», señaló Castro, tras invitar a la juventud y los trabajadores a «defender» el legado del prócer Francisco Morazán, la democracia y el programa social del Gobierno.

Asimismo, denunció una colusión del «débil bipartidismo» en el Consejo Nacional Electoral (CNE), encabezado por Cossete López, del Partido Nacional, para repartirse los cargos de cara a las elecciones primarias y generales de 2025.

Sin embargo, Castro confía en que el Partido Libre «los derrotará de nuevo», tal como ocurrió en 2021, cuando ella fue electa con más de 1,7 millones de votos.

Luchar contra modelo neoliberal

Entre los manifestantes predominaron las camisetas rojas, así como banderas de Libre, partido que surgió en 2011, después del golpe de Estado que sufrió Zelaya el 28 de junio de 2009, o del país en azul y blanco, silbatos y petardos para llamar la atención.

Castro instó a los diputados de su partido a defender la democracia y criticó a la oposición, acusándola de ser «codiciosa, sin escrúpulos, y despreciar a los pobres que ellos mismos han saqueado».

«Nosotros no somos como ellos. Ellos montan matrices mediáticas de mentiras todos los días, destilan veneno, no quieren entender que hace 203 años se le puso fin a la colonia, al entreguismo y la piratería, no queremos ser súbditos de nadie, queremos ser libres, que nos respeten», enfatizó la mandataria.

Además, subrayó que la lucha contra «el modelo de explotación neoliberal que acumula riqueza en (manos) de unos pocos en detrimento de la mayoría, esa es la madre de todas las batallas que nos toca enfrentar».EFE