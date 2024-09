Paliza, a favor de que los jueces de la Junta Central Electoral permanezcan en sus puestos

Santo Domingo,(EFE).- El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, se mostró este jueves a favor de que los actuales jueces de la Junta Central Electoral (JCE) permanezcan en sus puestos.

«Si me consultarán a mí, en mi calidad de presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), yo abogaría porque los jueces actuales de la Junta Central Electoral permanecieran en sus respectivas posiciones», dijo Paliza en relación a los trabajos que una comisión de senadores inició esta semana de cara a la selección de los nuevos miembros de la JCE para el periodo 2024-2028.

En su opinión, se pueden tener «diferencias o no con los actuales jueces, pero la labor que rindieron fue una oportuna y a la altura de las circunstancias, por lo tanto a nosotros nos animaría si es de su agrado, de su parecer, pues que apoyáramos una posible postulación de los actuales jueces para que permanecieran en su cargo».

Al respecto, destacó la capacidad de trabajo en equipo de los jueces y consideró que el resultado fue positivo, hubo un avance importante en materia de la calidad del resultado y del proceso electoral, en relación con los comicios de 2020.

Los resultados se conocieron en un breve espacio de tiempo, los cuales fueron reconocidos por todos los actores, aunque Paliza admitió que hay espacios de mejora importantes.

Se trata, insistió, de una opinión personal y no una línea política de los legisladores del PRM: «Si me preguntaran a mí en el plano personal pues abogaría por eso, pero el partido como tal no lo ha discutido, nuestro partido no ha fijado una posición de organismo, es una posición del presidente del partido de manera individual».

El Senado recibirá las documentaciones de los aspirantes a integrar la nueva JCE desde este viernes hasta el 28 de septiembre, para luego comenzar el 9 de octubre las entrevistas a los candidatos. EFE