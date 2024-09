Lxs Parker presentan ‘Alicia’, un himno de empoderamiento en clave de indie rock pop

Lxs Parker es una banda bogotana de hard rock alternativo conformada por Julieta Merizalde (voz y teclados), Andy Parker (bajo), Juan Pablo Beltrán (guitarra) y Sebastián Castellanos (batería).

La intención de su propuesta musical busca brindarle a la audiencia una experiencia apasionante que conserve la intensidad de un concierto de rock a través de letras que cuenten relatos extraordinarios que reflejan la vida cotidiana en su natal Bogotá.

Las canciones de Lxs Parker se plantean como fábulas fantásticas y surreales que, usualmente, tratan de imitar vivencias del día a día; plasmadas a través de sonoridades rock, hard rock, pop, heavy metal y funk con influencias de artistas y grupos como Muse, Soda Stereo, Kings Of Leon, Queens of The Stone Age, Black Sabbath y Dua Lipa.

«Todo comenzó cuando Andy Parker y Juan Beltrán se reunieron para escuchar el disco ‘Villains’ de Queens Of The Stone Age en 2017, en ese momento Beltri comentó que tenía demos de algunas canciones propias y Andy lo animó para que formaran una banda. Luego publicaron una solicitud en busca de un baterista en un blog de rock y poco después Sebastián Castellanos los contactó para incorporarse al grupo. Tiempo después y buscando encontrar la voz adecuada, Andy conoció a Julieta y la introdujo a la banda y completó la alineación», menciona el grupo.

‘Alicia’ es el nuevo lanzamiento de Lxs Parker, una canción que cuenta la historia de una chica soñadora con una imaginación muy vívida que se encuentra sumergida en una crisis de la que quiere escapar, a través de delirios y fantasías de sus sueños. El tema aborda temas de empoderamiento, motivación, encierro y escape.

https://open.spotify.com/intl-es/album/6xDuXgI4qAKLVcbwoGjw2W

‘Alicia’ empieza con una guitarra eléctrica muy característica del indie rock de Kings Of Leon, pero se junta con un piano para darle un toque más melódico y pop. Es una canción que ofrece en cada sección un sabor diferente, pasando por versos que se asemejan a The Police y en el final destacando la distorsión de la guitarra y el sonido de una batería imponente.

El video de la canción cuenta el día que Alicia decide escapar de su hogar. El clip transcurre en la casa de Alicia, donde acaba de despertar y en la que se le nota frustrada y encerrada; delirando con sus sueños, hasta que recibe una noticia que la hace explotar y toma el valor de escapar.

https://youtu.be/id2NDnP_9So

«Hay dos tipos de canciones de Lxs Parker, unas para empezar el día con energía y ganas de comerse el mundo; y otras para relajarse en una tarde y dejarse llevar por la música. ‘Alicia’ funciona para las dos», cuenta el grupo colombiano.

‘Alicia’ es el primer sencillo de lo que será el disco debut de Lxs Parker que saldrá en 2025 y que estará conformado por 13 canciones.

«Previo al lanzamiento del álbum, tenemos planeado estrenar otros 5 sencillos que irán nutriendo su concepto. El disco cuenta el viaje de Alicia, desde que escapa de su hogar a un mundo de sueños, donde todo lo que ella quiere se cumple, pero en donde se enfrentará a dilemas, recuerdos y personajes que la harán dudar si quedarse en el sueño o destruirlo», enfatizan Lxs Parker.

Lxs Parker se presentarán el viernes 27 de septiembre en Zhero Bar en Bogotá. Toda la información de boletería y horarios se podrá conocer a través de sus redes sociales.

«Queremos crear un proyecto sostenible, una banda que pueda viajar, crear y compartir su música a lo largo del mundo. Creemos que la propuesta que ofrecemos da una bocanada de aire fresco al rock nacional que sentimos está estancado y opacado; esto sumado a que, en los actos en vivo, hemos sentido una conexión fuerte y directa con el público que no necesariamente escucha rock. Las personas que escuchen a Lxs Parker lo hacen para llenarse de adrenalina, energía y emoción, pero también para relajarse, distraerse y encontrar en nuestras canciones, historias que los transporten o con las que se identifiquen», concluye la agrupación bogotana.

https://hypeddit.com/1sfnk5

Instagram: https://www.instagram.com/lxsparker/

TikTok: https://www.tiktok.com/@lxsparker

Página web: https://beacons.ai/lxsparker