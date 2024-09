Ana Endara considera «electrizante» el estreno de su filme ‘Querido Trópico’ en Toronto

oronto (Canadá), (EFE).- La directora panameña Ana Endara calificó de «electrizante» el estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) de su opera primera, ‘Querido Trópico’, un film interpretado por Paulina García y Jenny Navarrete, y que ahora viaja al Festival de San Sebastián (España).

El film, es el primero de ficción de Endara, que hasta ahora había destacado por documentales como ‘Reinas’ (2014) y ‘La felicidad del sonido’ (2016).

En una entrevista con EFE, Endara reveló que aunque su primer instinto fue contar la historia de Ana María (Navarrete), una inmigrante colombiana embarazada y sin papeles que es contratada para cuidar a Mercedes (Paulina García), una señora de la alta burguesía panameña, a través de personajes reales en un documental, el reto de la ficción la atrapó.

«Comencé a pensar en estos dos personajes, y se me vinieron tan claros a la mente que pensé: ‘¿Por qué no escribirles y crearles, en vez de buscarles en la vida?’, como sucede en los documentales. Simplemente fue algo que me enganchó desde el inicio porque tuve que aprender mucho», explicó.

«Tuve que aprender a cómo escribir un guion, cómo se filma una ficción, cómo se trabaja con actrices. Entonces, suena trillado, pero es salir de la zona de confort, y eso es muy excitante para el quehacer; es como una energía nueva», añadió.

Endara confesó la mezcla de emociones por el estreno mundial de ‘Querido Trópico’ en TIFF, uno de los festivales de cine más importantes del mundo, y su selección para la sección de Horizontes Latinos del Festival de Cine de San Sebastián.

«Siento mucha dicha; tengo el corazón realmente lleno de felicidad porque, como dices, este es un festival enorme, con películas enormes. Mi película no es necesariamente enorme en términos de producción; es más bien una película íntima, pequeña. Pero aquí ha encontrado su lugar y ha sido muy bien recibida», dijo.

«Y obviamente, también hay temores… siempre piensas en cómo va a reaccionar la gente, si va a conectar. Yo la vi enlazarse con el público y realmente fue electrizante», continuó.

La cineasta definió su largometraje como «un retrato de dos soledades que se encuentran y se acompañan por un momento».

«Es un retrato de ese momento que no dura, como la vida; son momentos que pasan. Son dos mujeres muy distintas que, de alguna manera, se permiten este encuentro. También puedo decir que es una película pequeña, en el sentido de que está basada sobre todo en estos dos personajes», explicó.

Endara contó con la participación de la veterana actriz chilena Paulina García (‘Gloria’, 2013; ‘Las analfabetas’, 2013), la colombiana Ana María Navarrete y Juliette Roy.

«Cuando Paulina leyó el guion y le interesó, para mí ya estaba claro que ella era la indicada. Tuvimos una conversación por Zoom que se sintió como un verdadero encuentro. Ella se convirtió en mi aliada desde el inicio, y ese proceso fue muy enriquecedor», dijo.

Esa relación y complicidad se va a extender ya que como reveló Endara, García también protagonizará su nuevo proyecto, un largometraje titulado ‘Victoria en las nubes’ que se desarrolla en la frontera entre Panamá y Costa Rica.