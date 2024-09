El Kremlin llama a los candidatos presidenciales en EEUU a que «dejen en paz» a Putin

Moscú, (EFE).- El Kremlin llamó hoy a los dos candidatos presidenciales en EEUU a dejar en paz al líder ruso, Vladímir Putin, que fue mencionado en varias ocasiones durante el debate presidencial celebrado la víspera.

«El nombre de Putin es utilizado, digamos, como uno de los instrumentos de la lucha política interna en EEUU. Esto no nos gusta nada. Esperamos que dejen en paz el nombre de nuestro presidente», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

A Peskov, quien reconoció que no siguió en directo el debate entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump por la diferencia horaria, le llamó la atención que ambos candidatos mencionaran a Rusia durante sus intervenciones.

«La postura es medianamente clara. Estados Unidos en su conjunto, independientemente del partido al que pertenezcan los candidatos, mantiene una actitud negativa, inamistosa, hacia nuestro país», señaló.

Con todo, el portavoz subrayó que son los votantes estadounidenses quienes deben valorar a sus candidatos, ya que Rusia tiene «su propios problemas».

A su vez, negó que, como dijo Trump, una sola llamada telefónica solucionaría el conflicto en Ucrania.

«No, una llamada como esa no podría de ninguna forma ponerle fin. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones que el punto y final en gran medida lo pondría la renuncia de EEUU a su política de usar Ucrania como material desechable en su intento de reprimir todo lo que esté relacionado con Rusia», afirmó.

Y añadió: «La renuncia a dicha postura en gran medida sí puede poner punto y final» al conflicto.

Mientras, Harris aseguró el martes que, de haber dependido de su rival, «Putin estaría en Kiev con la vista puesta en el resto de Europa, empezando por Polonia».

Hace una semana Putin ironizó con que antes el Kremlin apoyaba al actual presidente estadounidense, Joe Biden, para la reelección frente a Trump y que ahora hará lo mismo con Harris.

«Yo dije que nuestro favorito, si se puede decir así, era el actual presidente, el señor Biden. Ahora lo han sacado de la carrera presidencial y él ha recomendado a todos sus partidarios que apoyen a Harris. Nosotros también haremos lo mismo, la apoyaremos», dijo.

Destacó que la actual vicepresidenta «se ríe de manera tan expresiva y contagiosa, que eso dice que todo le va bien».

A su vez, expresó su confianza en que, en caso de victoria, la actual vicepresidenta estadounidense no imponga las mismas sanciones contra Rusia que su rival cuando encabezó la Casa Blanca entre 2016 y 2020.

«Trump impuso más sanciones contra Rusia que ningún otro presidente antes que él. Y si a Harris le va todo bien, es posible que se abstenga de acciones de esa clase», aseveró.

