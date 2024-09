La ventaja de Kamala Harris en las encuestas se reduce antes del debate con Trump

Washington, (EFE).- El crecimiento en las encuestas que ha protagonizado en las últimas semanas la candidata presidencial demócrata y vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se ha estancado antes del debate de este martes con el aspirante republicano, el expresidente Donald Trump.

Según una encuesta de Marist Poll para la cadena NPR publicada este mismo martes, Harris obtendría el 49 % de los votos a nivel nacional y Trump el 48 %, una diferencia tan estrecha que entra dentro del margen de error estadístico y, por tanto, supone un empate técnico.

En el mismo sondeo del mes de agosto, la vicepresidenta demócrata sacaba tres puntos de ventaja al exmandatario republicano, lo que demuestra que la carrera electoral se está estrechando.

Cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, renunció en julio a su campaña de reelección y dejó paso a Harris, la vicepresidenta experimentó un rápido crecimiento en las encuestas y se puso por delante de Trump.

De acuerdo con la media de sondeos del portal FiveThirtyEight, Harris todavía aventaja a Trump por 2,8 puntos porcentuales, pero algunas encuestas recientes a nivel nacional y en estados clave dan la victoria al republicano.

Según un análisis realizado este martes por el diario The Washington Post, los números de Harris han comenzado a estancarse y las expectativas de Trump se mantienen firmes.

Las señales de alerta para el cuartel demócrata comenzaron con una encuesta del fin de semana elaborada por el Siena College para el The New York Times en la que Trump aventajaba a Harris por un punto.

Una encuesta del Centro Pew Research Center arrojó el lunes un empate entre Harris y Trump del 49 % en intención de voto, y otra de la cadena CBS y YouGov muestra una competencia muy ajustada en Pensilvania, Míchigan y Wisconsin, estados clave para llegar a la Casa Blanca.

Un sondeo de la Universidad de Quinnipiac otorga al republicano una ventaja de cuatro puntos en Georgia, estado donde Biden ganó por la mínima en 2020.

Harris y Trump se enfrentarán esta noche en Filadelfia (Pensilvania) en su primer debate presidencial televisado y el único confirmado antes de las elecciones del 5 de noviembre. EFE

er

Relacionado