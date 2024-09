Kamala Harris subraya que la guerra en Gaza debe cesar de inmediato

Filadelfia (EE.UU.), (EFE).- La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, subrayó este martes la necesidad de que la guerra en Gaza acabe de inmediato, mientras su rival en las elecciones del 5 de noviembre, el exmandatario Donald Trump, tachó su postura de débil e insinuó que bajo su mandato desaparecería Israel.

«Demasiados inocentes palestinos han sido asesinados. Lo que sabemos es que esta guerra debe acabar. Debe acabar de inmediato. Y para hacerlo necesitamos un acuerdo de alto el fuego y a los rehenes fuera. Seguiremos trabajando en ello», dijo la candidata demócrata en el primer debate presidencial entre ambos, celebrado en Filadelfia.

El Gobierno demócrata ha mostrado un firme apoyo a la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza invocando el derecho de Israel a defenderse, aunque con el paso del tiempo ha protagonizado roces con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por el elevado número de bajas civiles y el bloqueo a la ayuda humanitaria.

Harris ha mantenido la misma postura que su Ejecutivo, asegurando que siempre defenderá el derecho de Israel a defenderse y subrayando que, junto a Joe Biden, está trabajando para «acabar con la guerra en Gaza» y para alcanzar la solución de dos Estados.

En su opinión, Trump es «flojo y está equivocado» en materia de política exterior.

El magnate republicano no es ningún abanderado de la causa palestina y cuando estuvo en la Casa Blanca (2017-2021) decidió impulsar la normalización de relaciones entre Israel y sus vecinos árabes, dejando a un lado la solución de dos Estados.

Este jueves por la noche, advirtió de las consecuencias de un eventual mandato de Harris: «Si ella es presidenta, Israel no existirá en un plazo de dos años. Soy bastante bueno haciendo predicciones y espero no equivocarme en eso», dijo.

