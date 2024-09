‘Tótem’ se alza como la gran ganadora de la edición 66 de los Premio Ariel

Guadalajara (México),(EFE).- La película ‘Tótem’ se alzó este sábado como la gran ganadora de la edición 66 de los Premios Ariel otorgados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) que fueron realizados por segunda vez en Guadalajara (oeste de México).

El filme se llevó cinco de las 15 categorías a las que estaba nominada, entre ellas Mejor película y Mejor Dirección para la cineasta Lila Avilés quien también obtuvo el premio a Mejor Guión Original, tres de los más importantes de este galardón que reconoce a lo mejor del cine mexicano.

La cinta obtuvo también los premios a Revelación actoral para la niña Naíma Sentíes, una de las protagonistas de la cinta que narra la historia de Sol una pequeña de 7 años y la manera en cómo enfrenta, junto a su familia, la celebración de cumpleaños de su padre a punto de morir.

Tras ganar los premios Avilés afirmó a medios de comunicación que la película nació de las heridas personales, a partir de su experiencia con la muerte del padre de su hija, que al final se convirtió en una historia que habla de la vida, la familia y la niñez.

Resaltó la importancia de hablar de temas que afectan a los niños, que poseen sabiduría, madurez y una percepción de la vida que puede sorprender a cualquiera

“Tenemos que poner atención siempre en la infancia, porque es lo que empieza y lo que va a continuar, es un gozo, tampoco hay que ver la niñez como un horror. Hay una espontaneidad y una magia inherente, pero también hay una madurez y hay una sabiduría, a veces me sorprende su abstracción”, afirmó.

La directora atribuyó el éxito de la película, que fue estrenada en la plataforma Netflix, al respeto por la historia, a la interpretación de las actrices y al trabajo de todo el equipo de producción.

“El éxito es no pensar en el éxito, eso ayuda mucho a nada más hacer las cosas muy desde el corazón, es tenerle un infinito respeto a la carrera. Yo amo con todo mi ser cineasta, me siento viva, me siento libre, siento que hay ahí un delirio que uno tiene que luchar por descifrar”, expresó.

La actriz Montserrat Marañón, quien interpretó a una de las tías de Sol, obtuvo el premio a Mejor Coactuación femenina que compartió con Ludwika Paleta, quien participó en la cinta ‘Todo el silencio’.

La película ha sido nominada a mejor película en festivales cinematográficos como el de Berlín y en los Premios Platino del Cine Iberoamericano, entre otros.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) organiza los Premios Ariel que en su edición 66 contó con 186 nominaciones que compitieron en 24 categorías distintas.