Ferran Torres: «Una victoria así sabe por diez»

Ginebra, (EFE).- Ferran Torres aseguró que juegan cada partido «como si fuese una final» y tras golear a Suiza en inferioridad numérica, afirmó que «una victoria así sabe por diez».

«Hemos sabido sufrir, lo importante ha sido el equipo para sobreponerse a la expulsión. Es la unión que tenemos y por eso no es casualidad ser campeones de Europa, somos una familia más que un equipo, nos llevamos muy bien y eso en el campo se nota», aseguró en la zona mixta del Stade Ginebra.

Ferran Torres dio una asistencia y marcó el cuarto tanto de España jugando la segunda parte. Destacó el espíritu de lucha y el sacrificio de todo el equipo tras la expulsión de Robin Le Normand en el primer acto.

«Se ha visto que prácticamente no hemos tocado la pelota en la segunda parte pero hemos sabido defender y aprovechar nuestras armas. Una victoria así sabe por diez», dijo.

«Sabía que no me iba a poder lucir mucho ofensivamente porque iba atener que ayudar mucho en defensa pero confiaba en tener mis ocasiones y hoy las he aprovechado. No será una Eurocopa o un Mundial pero cada partido lo afrontamos como si fuese una final. Se ha notado como lo hemos celebrado en el área pequeña», concluyó.